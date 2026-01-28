Últimas noticias y rumores de Los Angeles Dodgers | Dave Roberts quiere dirigir a Estados Unidos, CJ Abrams y más

Mientras Los Angeles Dodgers se preparan para regresar al trabajo en el Spring Training busca de su tercer título consecutivo, su manager Dave Roberts dejó saber un objetivo que tiene para el mediano plazo.

Roberts, que está poniendo su nombre en el debate sobre si califica para estar entre los mejores dirigentes en la historia de MLB, dejó claro que quiere llevar las riendas de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Hay mucha posibilidad de que la competencia olímpica -que se disputará en Dodger Stadium- tenga por primera vez en acción a los jugadores de Grandes Ligas y Roberts ya se postuló.

Olympic baseball is coming to Dodger Stadium in 2028.



Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts has voiced his interest in managing Team USA in his home ballpark. pic.twitter.com/UK0Ug6xJ6r — The Athletic (@TheAthletic) January 27, 2026

“Quiero dirigir al equipo olímpico”, le dijo al California Post esta semana. “Eso es lo que quiero hacer. En Los Angeles, quiero dirigir ese equipo. Estudié aquí en UCLA. Dirijo a los Dodgers. Es una decisión obvia”.

¿Mookie Betts a la NBA?

La fecha en la que los jugadores de posición de los Dodgers deben reportarse al campamento en Arizona es el 17 de febrero y eso le da a una de sus estrellas, Mookie Betts, un margen de tiempo para asumir un rol distinto al habitual.

La NBA anunció este martes que Betts será coach en el Ruffles Celebrity Game, durante la Semana del Juego de las Estrellas de la liga que se disputará en Los Angeles.

De momento no se ha revelado a quién dirigirá el beisbolista en el partido que está programado para el 13 de febrero en el Kia Forum de Inglewood, California.

El próximo objetivo de los Dodgers

Una vez más, la gerencia de los Dodgers ha dejado claro que no escatima recursos en su objetivo de instaurar una dinastía y tras sumar su tercer título en cinco años acaban de firmar a Edwin Díaz y Kyle Tucker en la agencia libre.

Tucker estaba considerado como el mejor agente libre, y Díaz fue el mejor relevista disponible. A pesar de eso, los analistas de MLB están seguros de que el trabajo no ha terminado en su búsqueda de blindar el equipo de Dave Roberts.

Por ejemplo, Tim Kelly, de Bleacher Report, ha pronosticado que en Los Angeles darán otro golpe en la fecha límite de cambios al adquirir al campocorto CJ Abrams, de los Washington Nationals.

CJ Abrams está en la mira de los Dodgers | G Fiume/GettyImages

Andrew Friedman: "Muchos quieren venir a los Dodgers"

El presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, aseguró que varios agentes se han estado comunicando con él sobre el interés de los jugadores en unirse al equipo de Los Angeles. Y no es sólo por su disposición a gastar en grandes contratos.

“Creo que es la forma en que la organización de los Dodgers y nuestro personal cuidan a los jugadores y sus familias”, señaló en una aparición en "Dodger Talk" con David Vassegh de AM 570 L.A. Sports. “Algunos agentes se han comunicado con nosotros y nos han dicho: "Oye, sé que no has llamado, pero a nuestro jugador le encantaría jugar allí". Así que lo estamos sintiendo mucho más en los últimos tres o cuatro años”.

“Eso es fundamental, porque obviamente ganar lo es todo, pero se gana creando ese ambiente. Y al crear ese ambiente, logras que tus propios jugadores quieran quedarse, logras que jugadores de otras organizaciones quieran unirse, y así es como se ganan los campeonatos. No es algo que tomemos a la ligera y digamos con orgullo: "Bien, lo logramos". Es como un organismo vivo que hay que seguir nutriendo y mejorando, pero siento que hemos progresado muchísimo en ese aspecto. Y es algo muy real y tangible que se refleja en la agencia libre”, agregó.

