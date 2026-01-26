Últimas noticias y rumores de MLB | ¿Cambiarán los Yankees a Spencer Jones?, José Altuve y más

La firma de Cody Bellinger en la agencia libre de MLB fue celebrada por los seguidores de New York Yankees, pero también ha dejado algunas interrogantes sobre las implicaciones de ese acuerdo. Por ejemplo, en los que se refiere al impacto que tiene en el futuro de jóvenes outfielders como Jasson Domínguez y Spencer Jones.

Sobre este último -que ni siquiera ha debutado en Grandes Ligas-, el gerente de los Yankees, Brian Cashman, dejó ver que podría estar en la lista de jugadores que potencialmente serían usados como pieza de cambio.

“Es un talento joven y emocionante que, repito, aún no ha demostrado su valía en las Grandes Ligas”, dijo Cashman sobre el jardinero de 24 años de edad a Bryan Hoch de MLB.com. “Lo descubriremos en algún momento, o alguien más lo descubriría en algún momento, si me lo quitan”.

Breaking: Cody Bellinger and the New York Yankees are in agreement on a five-year, $162.5 million free agent contract, sources tell @JeffPassan.



There are opt-outs after the second and third season, plus a no-trade clause.



Get breaking news alerts from Jeff Passan through the… pic.twitter.com/xAXNixADy3 — ESPN (@espn) January 21, 2026

¿Qué pasará con Kristian Campbell en Boston?

El panorama ha cambiado mucho para el novato Kristian Campbell con los Boston Red Sox en apenas un año. En la primavera pasada deslumbró a todos y se ganó la titularidad de la segunda base para el Opening Day, pero luego no pudo mantenerse en el rol con problemas defensivos y una pobre ofensiva.

Incluso le dieron un contrato multianual, pero ahora mismo su rol en el roster de manager Alex Cora para 2026 es bastante incierto. Han hablado de que podría desarrollarse mejor en los jardines, pero ahí no conseguirá mucho tiempo de juego con Jarren Durán, Román Anthony, Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela en la plantilla, sin contar a Masataka Yoshida.

Boston Red Sox busca un lugar para Kristian Campbell | Adam Hunger/GettyImages

Campbell tiene 23 años de edad y podrían preferir que juegue a diario en Triple A Worcester, pero su bate derecho puede abrirle un lugar en el roster del equipo grande ocupando un rol similar al que tuvo Rob Refsnyder. “No quiero decir: 'Oye, reemplazaremos a Ref con este jugador'. Pero creo que Kristian es un jugador al que le daremos importancia en los jardines”, dijo el ejecutivo Craig Breslow a MasslLive.

Dos estrellas de los Dodgers confirmadas para el Clásico Mundial

Como se esperaba, Shohei Ohtani será parte de la selección japonesa que buscará un nuevo título en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo. La noticia es que su compañero en Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (el MVP de la Serie Mundial), lo acompañará en esta misión.

El anuncio lo hizo el manager de Japón, Hirokazu Ibata, en una conferencia de prensa en Tokio. Otro jugador japonés de los Dodgers, Roki Sasaki, no fue convocado.

Ibata todavía no sabe si Ohtani puede lanzar en el Clásico: “Todavía no ha estado en los entrenamientos de primavera. Creo que se decidirá después de que lance”. Yamamoto estaba en duda para el torneo internacional por la carga de trabajo que tuvo con los Dodgers en 2025.

Astros tienen un plan con José Altuve

Durante el Fan Fest de Houston Astros el manager Joe Espada confirmó cuál será el rol del venezolano José Altuve en la próxima temporada.

De acuerdo con Espada Altuve jugará casi exclusivamente en la segunda base y tendrá “apariciones ocasionales” en el jardín izquierdo.

El veterano de 35 años de edad tuvo una cirugía menor en el pie durante el receso de temporada baja. Viene de batear para .265/.329/.442 con 26 jonrones y 10 bases robadas en 155 juegos en la zafra de 2025. Por su parte, el boricua Carlos Correa sigue trabajando duro en la antesala con el objetivo de ganar un Guante de Oro en su nueva posición.

José Altuve dice que aún no sabe si irá al Clásico Mundial. Espera por la aprobación del equipo.



“Si tuviera la oportunidad me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos WBC. Siempre es un honor representar a mi… pic.twitter.com/VjHEX2lonD — Javier Gonzalez (@Astros_Coverage) January 24, 2026

San Diego cuenta con Joe Musgrove desde el inicio

El lanzador de San Diego Padres, Joe Musgrove, dijo al San Diego Union Tribune que está listo para el Spring Training tras perderse todo el 2025 por una cirugía Tommy John en octubre de 2024, aunque matizó que tendrá algunas limitaciones al principio.

“Estoy muy emocionado”, dijo el derecho de 33 años de edad. “Hacía tiempo que no salía al campo. Obviamente, estuve presente gran parte de la temporada, pero es muy difícil superar un año así cuando no tienes la libertad de lanzar y desahogar esa energía. Te pasas todo el año trabajando y trabajando sin poder salir y demostrar ese trabajo. Así que me siento muy bien ahora mismo. Siento que estoy en una buena posición física y mental para la temporada”.

Joe Musgrove: “I’m sure there are going to be limitations on the innings and how many pitches they will let me go out of the gates but I want to try to be as normal as possible, keeping in the back of my mind that I need to be fresh and able to throw in October. So if that means… — Talking Friars (@TalkingFriars) January 26, 2026

Musgrove se preparó para estar disponible desde el bullpen si los Padres avanzaban a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2025. Siguió lanzando hasta noviembre, reanudó su actividad a mediados de diciembre y ahora lanza todos sus pitcheos desde el montículo en las sesiones de bullpen.

“En las últimas tres o cuatro semanas, he empezado a coger ritmo y nos sentimos muy bien físicamente ahora, con una recuperación más consistente”, agregó. “El entrenamiento se centró más en preparar el cuerpo… en ponerlo a punto y listo para afrontar una temporada completa”.

Miami cerró un acuerdo de cambio con Colorado

Los Miami Marlins adquirieron al lanzador derecho Bradley Blalock de los Colorado Rockies a cambio del pitcher de ligas menores Jake Brooks, de acuerdo con una información publicada por el diario Sun Sentinel.

Se espera que la ​​incorporación de Blalock aporte profundidad al cuerpo de lanzadores de Miami, después de que los Marlins enviaran a Edward Cabrera a Chicago Cubs y a Ryan Weathers a los New York Yankees a principios de enero.

Crece la polémica con Andrew McCutchen

Andrew McCutchen planeaba retirarse como miembro de Pittsburgh Pirates y no está feliz por unas declaraciones que dio el gerente general de la organización en las que deja en duda la firma del veterano para 2026.

“Si este fuera mi último año, habría sido genial ver a la afición una última vez como jugador”, escribió McCutchen sobre su ausencia en el Fan Fest de Pirates. “Hablarles de mi aprecio por ellos a lo largo de los años. Darle la mano a ese niño o abrazar al aficionado que ha sido aficionado desde (Roberto) Clemente. ¡Verán, esto es más grande que el béisbol! Más grande que mirar un roster de 40 jugadores y seleccionar los números que mejor se adapten a sus intereses o que demuestren por qué su opinión importa. La afición merecía, como mínimo, esa oportunidad”.

McCutchen jugó 12 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas en Pittsburgh, donde se convirtió en una estrella y fue MVP en 2013. Regresó hace poco y se esperaba que jugara aquí su última temporada en MLB.

“Andrew ha significado muchísimo para el equipo. Ha tenido una racha increíble en dos momentos diferentes”, dijo el gerente general Ben Cherington a los aficionados que preguntaron por McCutchen en el PiratesFest del sábado, según el Pittsburgh Post-Gazette. “Sin duda, su legado como Pirata está asegurado. Todos deseamos mantener una muy buena relación con Andrew en el futuro. Pero el trabajo es construir un equipo que nos dé la mejor oportunidad de ganar partidos cuando estemos en el estadio en junio y julio”.

