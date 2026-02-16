Últimas noticias y rumores de MLB | Lesiones en los Yankees, Juan Soto, Francisco Lindor y más

Los New York Yankees están en alerta después de que el novato Cam Schlittler presentara una inflamación en la espalda y molestias en el dorsal en la apertura del Spring Training.

En Nueva York comenzarán la temporada de MLB sin tres de sus principales abridores, que se recuperan de cirugías. Pero el manager Aaron Boone informó a la prensa el domingo que lo de Schlittler no es grave y que podría reanudar sus lanzamientos desde el montículo el martes.

Los Yankees han mantenido al lanzador derecho con poca actividad al comienzo de los entrenamientos de pretemporada, pero nadie parece preocupado por la situación y se espera que esté listo para el Opening Day.

“Es algo menor”, dijo Boone hace un par de días. “Ha estado recibiendo tratamiento y realmente no lo ha ralentizado”.

Latest #Yankees updates from Aaron Boone:



• Cam Schlittler expected to throw off of a mound in Tuesday



• No additional position player injuries on full roster report day

Francisco Lindor quiere estar en el Opening Day

El puertorriqueño Francisco Lindor tuvo una cirugía en la muñeca el miércoles, pero ya se integró a los entrenamientos de los New York Mets y se declaró “muy optimista” de que estará listo para el Día Inaugural, el 26 de marzo.

“Soy muy optimista”, dijo el campocorto este domingo. “Como jugador, mi meta es estar presente el Día Inaugural. Confío en el cuerpo técnico de los Mets. Sé que han lidiado con esto muchas veces y son realmente buenos. Probablemente sean uno de los mejores equipos del béisbol, así que creo que la meta es estar presente”.

Juan Soto deja atrás los problemas en el vestuario de los Mets

Durante la pasada temporada corrieron rumores de que el ambiente en el dugout de los Mets no era el mejor y que esos problemas incidieron en sus resultados. Este domingo tanto Juan Soto como Francisco Lindor restaron importancia a esa idea.

“Siempre nos hemos apoyado mutuamente”, dijo Lindor. “Siempre hemos querido lo mejor para cada uno. ¿Somos todos mejores amigos? Así no funciona en el vestuario. Pero somos amigos. Somos buenos compañeros. Nos cuidamos. Nos queremos y queremos lo mejor para cada uno".

Soto fue más conciso: “Eso es cosa del pasado. Lo olvidamos. Nos centramos en 2026”. El jardinero dominicano también habló de su mudanza al bosque izquierdo.

“(Carlos) Mendoza me preguntó si me sentía cómodo en el jardín izquierdo y le dije que me sentía cómodo en todas partes”, aseguró. “Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que ayude al equipo”.

"This year, I feel like we have an even better team. It's a new year. We forget about what was going on last year - we're focused on this year." - Juan Soto



- Juan Soto pic.twitter.com/4PGq3PZ7QY — SNY (@SNYtv) February 15, 2026

Manny Machado tiene su opinión sobre el gasto de los Dodgers

El tercera base de los San Diego Padres, Manny Machado, no está preocupado por la cantidad de dinero que gastan Los Angeles Dodgers y que ha causado indignación en algunos sectores de MLB.

“Me encanta. Me encanta”, le dijo el jugador de origen dominicano a los periodistas en el campo de entrenamiento el domingo. “Sinceramente, creo que todos los equipos deberían hacerlo. Han encontrado la manera de hacerlo. Es genial para el béisbol”.

Machado quisiera ver que más equipos siguieran un modelo similar al del rival de división de San Diego. “Creo que todos los equipos tienen la capacidad de hacerlo, así que espero que los 30 equipos puedan aprender de eso”, dijo.

Yoán Moncada toma medidas con su físico

El infielder cubano Yoán Moncada, que firmó un contrato corto con Los Angeles Angels, declaró el domingo que bajó 9 kilos durante la pretemporada con el objetivo de mantenerse “más saludable” en 2026.

Las lesiones han castigado a Moncada al punto de que el jugador de 30 años de edad no ha disputado más de 100 partidos en una campaña desde 2022.

