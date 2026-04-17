Últimas noticias y rumores de MLB | Sluggers de los Yankees acechan una marca histórica, Fernando Tatís Jr. y más

Los sluggers de New York Yankees Giancarlo Stanton y Aaron Judge volaron la cerca de Yankee Stadium en el partido de la jornada del jueves en MLB, y aunque no pudieron evitar una nueva derrota de su equipo, siguen acechando a duplas legendarias.

Ante Los Angeles Angels fue la vez número 61 que Stanton y Judge conectan jonrones en el mismo partido. De hecho, el conjunto del Bronx tiene marca de 53-8 cuando ambos dan cuadrangulares.

Además, se están acercando a parejas históricas. De acuerdo con el portal MLB.com, el récord de todos los tiempos de más veces dando cuadrangular en el mismo encuentro como compañeros de equipo le pertenece a Eddie Mathews y Hank Aaron (Braves, 76) y le siguen Babe Ruth y Lou Gehrig (Yankees, 75). Las cifras incluyen juegos de playoffs.

Ahora mismo, Stanton y Judge ocupan el sexto lugar en la lista y en esta temporada podrían alcanzar a Willie McCovey y Willie Mays (68), Duke Snider y Gil Hodges (68) y Billy Williams y Ron Santo (64).

most times homering in same game, teammate duos in MLB history including playoffs:



Eddie Mathews/Henry Aaron: 76

Babe Ruth/Lou Gehrig: 75

Willie McCovey/Willie Mays: 68

Duke Snider/Gil Hodges: 68

Billy Williams/Ron Santo: 64

Aaron Judge/Giancarlo Stanton: 61

Chipper Jones/Andruw… https://t.co/JC4cYBb9B4 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 16, 2026

Mike Trout se sorprendió por su récord en Yankee Stadium

El astro de Los Angeles Angels y tres veces MVP de la Liga Americana, Mike Trout, se unió a Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990) como el cuarto jugador con cinco jonrones en una serie contra los New York Yankees, según datos de la MLB.

Pero hay más. Trout, que conectó dos cuadrangulares el lunes y volvió a sacar la bola en Yankee Stadium en los dos partidos siguientes, el jueves se convirtió en el primer jugador en conectar cinco jonrones en una serie en el Bronx.

"Me enteré después del partido", dijo Trout. "Es bastante surrealista. Todos los grandes jugadores que pasaron por aquí, así que es genial".

Oneil Cruz sigue derribando marcas de Statcast

El outfielder dominicano de Pittsburgh Pirates, Oneil Cruz, conectó el jueves un doble a 119 millas por hora en el quinto inning del juego contra Washington Nationals en el PNC Park que fue la conexión más fuerte en las Grandes Ligas esta campaña.

Una publicación en el portal de MLB destaca: “desde que Statcast comenzó a llevar los registros en el 2015, Cruz posee el récord del batazo más fuerte, el hit y el jonrón más contundentes, todo con un gigantesco misil a 122.9 mph que disparó el pasado 25 de mayo ante los Cerveceros. Cruz también es dueño de la marca del doblete con mayor velocidad, el cual supera el registro del jueves por más de dos millas; Un batazo a 121.5 mph frente a los Gigantes el 21 de mayo del 2024”.

Oneil Cruz es la estrella de los Pirates | Charles LeClaire-Imagn Images

Tastsuya Imai comenzó su trabajo de recuperación

El abridor japonés de los Houston Astros, Tatsuya Imai, practicó lanzamientos en el campo este jueves.

El lanzador derecho de 27 años declaró a los periodistas a través de su intérprete que se sentía bien tras la sesión, pero que no está seguro de cuándo recibirá el alta médica para lanzar desde el montículo.

Imai -que ha reconocido tener problemas para adaptarse a la MLB y la vida en Estados Unidos- fue inscrito en la lista de lesionados por fatiga en el brazo y podría pasar un tiempo antes de que esté listo para contribuir a la rotación de los Astros.

Dodgers contemplan nuevo plan con Shohei Ohtani

El manager de Los Angeles Dodgers Dave Roberts sugirió que podrían seguir utilizando a Shohei Ohtani sólo como lanzador en los juegos en los que le corresponda la apertura, y usar a otro jugador como bateador designado esos días.

Ohtani también insinuó que estaría dispuesto a renunciar a las responsabilidades de bateador y lanzador en los juegos en los que tenga la apertura. “De hecho, tuve un tiempo bastante productivo al poder dedicar tiempo a la planificación del juego”, dijo el japonés. “Así que me sentí bastante bien”.

¿Red Sox irán por Fernando Tatís Jr. en el mercado de cambios?

La crisis ofensiva de los Boston Red Sox ha abierto la puerta para que surjan especulaciones y planteamientos. Harold Reynolds, de MLB Network, planteó recientemente que Fernando Tatís Jr. puede ser una buena opción para el equipo de Alex Cora antes de la fecha límite de cambios.

Reynolds cree que la decisión de los Padres de alinearlo en la segunda base es “una estrategia” para mostrarlo a otros equipos con la esperanza de traspasarlo.

"Creo que esto fue una exhibición, debido a la nómina de los Padres", dijo Reynolds el martes. "Tienen que hacer algo. No pueden mantener esta nómina. No pueden con esto. Alguien tiene que irse".

Los Red Sox podrían estar buscando un jugador de infield antes de la fecha límite de transferencias el 31 de julio, y el bate de Tatís Jr. podría hacer la diferencia en el lineup de Cora.

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