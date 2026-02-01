Últimas noticias y rumores de MLB | Yankees buscan un bateador derecho, Shohei Ohtani y el Clásico y más

El gerente general de New York Yankees, Brian Cashman, aseguró esta semana que confía en tener una plantilla que puede competir por el título. Sin embargo, se dice que el conjunto del Bronx sigue buscando jugadores en el mercado de agentes libres de MLB o incluso explorando posibilidades de cambio.

En Nueva York se aseguraron de ver de vuelta a Trent Grisham y Cody Bellinger en los jardines, pero siguen buscando ayuda. Un reporte de Brandon Kuty para The Athletic señala que exploran los mercados de agentes libres y de cambios en busca de un bate derecho.

Kuty menciona entre los potenciales candidatos a Randal Grichuk. Mencionó que le hicieron una oferta de contrato de Grandes Ligas a Austin Slater a principios del receso de temporada y que han conversado con el veterano inicialista Paul Goldschmidt.

Otros jugadores que siguen disponibles son Tommy Pham y el dominicano Starling Marte.

Sources: Yankees considering trade/FA options for potential righty hitting OF bat, including Randal Grichuk, and earlier this offseason they made an offer to Austin Slater.



READ: https://t.co/0yiLpmrO3R — Brendan Kuty 🧟‍♂️ (@BrendanKutyNJ) January 31, 2026

Dodgers tienen noticias de sus jugadores lesionados

El relevista venezolano de Los Angeles Dodgers Brusdar Graterol tiene previsto reanudar sus sesiones de lanzamiento en el bullpen en la primera semana de febrero.

Graterol, de 27 años de edad, se perdió la temporada de 2025 por una cirugía en el hombro y el equipo espera que su recuperación esta primavera sea lenta. Una vez que esté listo, podría ejercer un rol de relevo intermedio junto a Edwin Díaz, Tanner Scott y Alex Vesia.

Por su parte, Tommy Edman dijo que trabaja para estar listo para el Opening Day, pero dejó saber que se tomará su rehabilitación con calma esta primavera. Reanudó recientemente sus actividades de béisbol tras someterse a una cirugía en el tobillo derecho en noviembre.

El jugador de 30 años de edad está llamado a ser el titular de la segunda base y es posible que Hyseong Kim ocupe la posición en su ausencia.

Shohei Ohtani toma una decision con el Clásico Mundial

Terminó la incertidumbre sobre el rol de Shohei Ohtani en la selección de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Su manager en Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, informó este sábado que su estrella no será lanzador con la escuadra de su país.

Ohtani, de 31 años de edad, había declarado a la prensa que no había decidido si estaría disponible como pitcher en el Clásico, pero aseguró que planea estar listo para lanzar al inicio de la temporada regular.

Todo apunta a que se centrará en mejorar su programa de lanzamientos durante la primavera, y se desempeñará exclusivamente como bateador designado con Japón.

Dave Roberts revealed that Shohei Ohtani has decided not to pitch in the 2026 World Baseball Classic. Ohtani will still DH for Japan. pic.twitter.com/NY6ekvqFve — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 31, 2026

Luis Arráez firma con los Gigantes de San Francisco

Luis Arraéz, tres veces campeón bate, ya tiene un nuevo equipo, pero se quedará en el Oeste de la Liga Nacional. El venezolano llegó a un acuerdo para unirse a San Francisco Giants en la temporada de 2026.

De acuerdo con los reportes de Grandes Ligas, el contrato de Arráez es por un año y 12 millones de dólares y está sujeto a una revisión física. Su rol en el equipo de la Bahía será defender la segunda base y se unirá a un cuadro interior que tiene a Matt Chapman y los dominicanos Willy Adames y Rafael Devers.

Se dice que jugar en la segunda almohadilla era una prioridad para Arráez, que recibió algunas ofertas multianuales, pero no le garantizaban esta condición. En San Francisco estuvieron explorando cambios por Brendan Donovan, Nico Hoerner y CJ Abrams antes de firmar al venezolano que pasó dos temporadas con el uniforme de San Diego Padres.

