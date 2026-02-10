Últimas noticias y rumores de MLB | Yankees hacen cambio con los Athletics, Ketel Marte y más

Los New York Yankees siguen activos en el mercado de MLB y este lunes hicieron otro movimiento para reforzar su plantilla, ahora que están empezando a abrir los campos de entrenamiento de la primavera.

El club del Bronx hizo un acuerdo con la organización de Athletics para adquirir al infielder Max Schuemann a cambio del lanzador derecho novato Luis Burgos, de 20 años de edad.

Schuemann tiene 28 años y es un bateador diestro. Había sido designado para asignación por los Athletics, con quienes ha jugado en las campañas de 2024 y 2025 principalmente como campocorto, aunque también ha defendido la tercera base, segunda base y los tres jardines. Bateó .212 con un OPS de .603 y 21 bases robadas en 234 juegos.

To make room on the 40-man roster, the Yankees have designated OF Yanquiel Fernández for assignment.… — New York Yankees (@Yankees) February 9, 2026

Los reportes señalan que a Schuemann le quedan tres opciones de ligas menores. “Eso le da a los Yankees flexibilidad y profundidad en un momento en que otro infielder en su roster de 40, Jorbit Vivas, se ha quedado sin opciones para los entrenamientos de primavera”.

Para que Schuemann pudiera ser inscrito en el roster de 40, los Yankees designaron al outfielder Yanquiel Fernández para asignación.

Red Sox mueve el mercado de MLB para competir en el Este

La gerencia de los Boston Red Sox ha estado moviéndose en los últimos días y este lunes adquirió al antesalista Caleb Durbin desde Milwaukee a cambio de los lanzadores zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan, así como el infielder David Hamilton.

Los periodistas de Boston destacan que “desde el final de la temporada pasada, los Red Sox han canjeado a jóvenes lanzadores que abrieron para ellos en 2025: Richard Fitts y Kyle Harrison”.

A pesar de ello, los patirrojos tienen mucha profundidad en esta área del juego y así lo destaca el director de béisbol Craig Breslow. "Seguimos creyendo que el pitcheo abridor será una fortaleza de este equipo, tanto por la calidad que tenemos en los jugadores que conforman la rotación como por la profundidad que tendremos lanzando en Worcester”.

“Se puede empezar a ver una reserva bastante estable de talento para el pitcheo. Y reconocemos que si se tiene un buen pitcheo controlable, es algo que otros equipos buscan. Así que nos da cierta flexibilidad para abordar (otras necesidades) en nuestra plantilla de Grandes Ligas”, agregó.

Dodgers suman más invitados al Spring Training

Los Angeles Dodgers hicieron varios movimientos menores comenzando la semana. En principio le renovaron el contrato de ligas menores del lanzador derecho Wyatt Mills (que tuvo una cirugía Tommy John en 2023 y no lanzó con el equipo en 2025) con una invitación a los entrenamientos de primavera.

También firmaron al lanzador zurdo Jordan Weems, de 33 años de edad, que tiene igualmente un contrato de ligas menores con una invitación a los entrenamientos de primavera.

Entre los jugadores de posición acordaron con el receptor Seby Zavala, de 32 años y que bateó .165/.274/.340 en Triple A con Boston en 2025, y el jardinero Nick Senzel. Ambos con la misma condición: un contrato de ligas menores con una invitación a los entrenamientos de primavera.

Senzel bateó .252/.341/.408 con 12 jonrones en 99 juegos en las menores de los Dodgers en 2025, que fue la primera temporada desde 2018 en la que no jugó en MLB.

Ketel Marte habla de los rumores de cambio de Arizona

Después de haber protagonizado intensos rumores de cambio durante meses, el infielder dominicano Ketel Marte dijo que está encantado de quedarse con los Arizona Diamondbacks.

En su llegada al campo de entrenamientos, Marte dijo que habló recientemente sobre este tema con el gerente general Mike Hazen. “Hablamos mucho, aclaramos algunas cosas, lo conversamos todo y todo está genial”, dijo el segunda base. “Mike sabe que adoro a los D-backs, adoro a mis compañeros. Todos saben el tipo de jugador que soy, y estoy feliz de que todo haya salido bien y de que esté aquí”.

Nick Castellanos no seguirá con los Phillies

Los Philadelphia Phillies admitieron que buscan una salida para el jardinero Nick Castellanos en los próximos días. Antes, incluso, del primer entrenamiento de primavera con el equipo completo.

“Ese es nuestro enfoque antes del inicio de los entrenamientos de primavera”, declaró el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, que reveló que ya ha tenido conversaciones con otros clubes sobre Castellanos. “Así que es algo en lo que seguiremos trabajando esta semana”.

El jugador fue enviado a la banca a finales de la temporada pasada por lo que el manager de los Phillies, Rob Thomson, describió como “un comentario inapropiado” tras ser retirado de un juego para que entrara un reemplazo defensivo. Castellanos declaró en septiembre que la comunicación con Thomson había sido “cuestionable, al menos en mi experiencia”.

