Últimas noticias y rumores de New York Yankees | Aaron Judge está preocupado por la ofensiva, Anthony Volpe y más

El equipo de New York Yankees está atravesando su primera crisis de la temporada de MLB. Acaban de ser barridos por los Rays, tienen cinco derrotas consecutivas y buena parte de esto se explica con el hecho de que su ofensiva está aletargada.

Ocupan el puesto 17 en el circuito con 14 jonrones, su average colectivo de .202 es el penúltimo entre los 30 equipos y sus 65 carreras anotadas están en el lugar 15.

Los números de los últimos siete partidos son alarmantes: 18 carreras anotadas, 33 hits (la menor cantidad en toda la MLB) y promedios colectivos de .172/.269/.302 que son los segundos peores de la liga. El OPS de .571 es el tercero más bajo entre las 30 escuadras de las mayores.

El capitán Aaron Judge entiende bien la situación. “Los muchachos están teniendo turnos al bate difíciles, pero creo que solo necesitamos simplificar algunas cosas en el plato”, le dijo a SNY.

The Rays haven't swept the Yankees in a three-game series since April 16-18, 2021. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) April 12, 2026

Judge conectó un jonrón de dos carreras el domingo pero tiene average de apenas .218 en la temporada. “Estamos tratando de conectar cada lanzamiento que vemos y nos metemos en conteos y situaciones complicadas. Así que creo que, como grupo, si simplificamos algunas cosas y refinamos un poco nuestro enfoque, buscamos el lanzamiento que queremos y pasamos el testigo, creo que estaremos en una mejor posición”, apuntó.

Aaron Boone defiende a Jazz Chisholm tras su polémica jugada

El manager de los Yankees, Aaron Boone, salió en defensa de Jazz Chisholm Jr, por su desafortunada jugada del sábado, pero sobre todo por las declaraciones en las que evidenció que no conoce las reglas.

“No está confundido al respecto. Creo que esa es su respuesta habitual cuando tiene a los periodistas frente a él. Miren, resultó ser una jugada complicada. Al revisarla, podría haber habido una oportunidad de que, si la hubiera atrapado limpiamente, hubiera logrado el toque, pero es difícil saber exactamente cómo reaccionaría [Yandy] Díaz en ese momento [corriendo de primera a segunda]. Una vez que la jugada se complica así, sabes que va a ser difícil completar la jugada normal 4-6-3”, dijo Boone en Tropicana Field.

“Creo que sí conoce la regla”, afirmó el piloto. “Miren, creo que parte de la solución radica en responder mejor a esas preguntas. Ustedes están ahí; Jazz no es tonto. A veces, la forma en que uno se presenta en ciertas situaciones, sumado a que también ha tenido un comienzo algo lento, cambia la situación”.

Carlos Lagrange brilla en Triple A con sus rectas de 100 millas

Carlos Lagrange tuvo su tercera salida de la temporada en Triple A y aunque sigue trabajando en su comando (permitió dos carreras con dos hits y otorgó cuatro bases por bolas), siguió haciendo gala de su velocidad: enfrentó a 16 bateadores y ocho de los 10 outs que sacó fueron por la vía del ponche.

Un reporte de MLB. com detalla: “Tanto su recta de cuatro costuras (100.6 mph) como su sinker (100.2 mph) promediaron cifras de tres dígitos, y 27 de sus 43 rectas totales fueron medidas en 100 mph o más. Otras nueve alcanzaron las 102 mph”.

A 🔥-throwing performance from Carlos Lagrange and a two-homer game from Theo Gillen headline yesterday's top performances.



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Cam Schlittler no está contento con su apertura ante los Rays

El lanzador Cam Schlittler ya alcanzó un tope personal con 21 ponches en lo que va de temporada con los ocho bateadores de los Rays a los que abanicó, pero su enfoque está puesto en las tres carreras y siete hits (su mayor cantidad en la temporada, además de su primera base por bolas del año) que permitió en cinco innings.

“Simplemente hice los lanzamientos equivocados”, dijo Schlittler. “En general, fue bastante vergonzoso. Tengo que mejorar en eso”.

Anthony Volpe comenzará asignación de rehabilitación

Seis meses después de la cirugía que tuvo para reparar un desgarro del labrum en su hombro izquierdo, Anthony Volpe podría comenzar su rehabilitación el martes con el Somerset, el equipo Doble A de los Yankees.

“Probablemente nunca había estado tan emocionado”, dijo a NY Post el campocorto el domingo. “Teniendo en cuenta que he estado fuera por un tiempo, no importa, jugaré donde sea, haré lo que sea”.

Volpe tiene el desafío de demostrar que puede mejorar su ofensiva, que ha venido en declive. “Solo estoy trabajando en mejorar mi trayectoria con el bate y mantenerlo en el plano correcto por mucho más tiempo", dijo. "Encontramos algunos aspectos que fallaban. Creo que lo que hemos trabajado es muy objetivo y siento que puedo hacer ajustes a partir de eso”.

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