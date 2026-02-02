Últimas noticias y rumores de New York Yankees | Ty France es un objetivo en el mercado, Trent Grisham y más

De acuerdo con un reporte del periodista Chris Cotillo para MassLive, los New York Yankees están entre los equipos que persiguen a Ty France en la agencia libre de MLB.

France, de 31 años de edad, viene de compartir su tiempo en 2025 entre Minnesota Twins y Toronto Blue Jays, con quienes fue a la Serie Mundial. Ganó el Guante de Oro como inicialista de la Liga Americana y dejó números generales de .257/.320/.360 con OPS de .681, 7 jonrones, 25 dobles y 52 carreras impulsadas.

En Nueva York están buscando un bateador derecho y a pesar de este reporte, queda la duda de dónde puede ubicarse France debido a que la primera base parece reservarse para Ben Rice (un bateador zurdo) y el rol de bateador designado le pertenece a Giancarlo Stanton.

As reported last night, Diamondbacks are in on Carlos Santana as a free agent 1B target. They've also talked to Ty France, per source, though France has a robust market. Mets and Yankees have been involved with him, plus Padres and others. That market is moving. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) February 2, 2026

Con una invitación al All Star, el portal especializado Spotrac estima el valor de mercado de France en 1.7 millones de dólares por una temporada.

¿Cambiarán a su prospecto Spencer Jones?

La firma a largo plazo de Cody Bellinger ha llenado de incertidumbre a un par de jóvenes figuras del outfield del Bronx. Es seguro que Jasson Domínguez tendrá que pasar tiempo en la banca, pero para Spencer Jones la situación es peor.

En una aparición en un programa de radio el fin de semana, el gerente de los Yankees Brian Cashman dijo que Jones necesita “jugar un tiempo en Triple A”, lo que abre la puerta a que sea usado como pieza de cambio.

Varias organizaciones hicieron llamadas preguntando por su disponibilidad para negociar hace un par de temporadas, pero el interés en el bateador zurdo de 24 años ha ido disminuyendo.

¿Austin Slater está en el radar de Nueva York?

Un reporte de Brendan Kuty para The Athletic afirma que los Yankees han expresado interés en el jardinero agente libre Austin Slater y señaló que, en algún momento de este invierno, los del Bronx le ofrecieron al veterano de 33 años de edad un contrato de Grandes Ligas.

No está claro si esa oferta sigue vigente. Slater no viene de una buena campaña, con línea de .216/.270/.372, cinco jonrones y 13 carreras impulsadas en 160 apariciones al plato entre los White Sox y los Yankees durante la temporada 2025.

Brian Cashman: "Grisham fue una ganga"

El ejecutivo Brian Cashman sigue celebrando la firma de Trent Grisham, que aceptó una oferta calificada para quedarse en el Bronx en 2026. Dos veces ganador del Guante de Oro, el outfielder tuvo una gran campaña ofensiva con Nueva York.

“En este momento, esos $22 millones parecen una ganga, considerando cómo se les escapó a todos el mercado de agentes libres, con un contrato de un año”, declaró Cashman el domingo a MLB Network Radio.

Después de Cody Bellinger y Kyle Tucker, Grisham era el tercer mejor jardinero que habría estado disponible en el mercado de agentes libres.

“Lo que hizo el año pasado para destrabar y llevar el juego a otro nivel fue espectacular, y toda la información que tenemos en cuenta nos lleva a creer claramente que, al ofrecerle la oferta calificada de [2025] que era real, es sostenible y que es un jugador ofensivo y defensivo para nosotros de cara al futuro”, declaró Cashman. “Estamos muy contentos de que haya decidido quedarse con nosotros por un año y por 22 millones de dólares. Esperamos que pueda repetir lo que hizo el año pasado, porque fue una de las razones por las que tuvimos tanto éxito y llegamos a la postemporada”.

Matt Blake tiene un plan con Ryan Weathers

El zurdo Ryan Weathers fue una de las adquisiciones de los Yankees en el mercado de invierno. Lo tomaron en un cambio con los Marlins por cuatro prospectos y tienen grandes expectativas por el potencial que ha mostrado con Miami y San Diego a pesar de su tendencia a las lesiones.

El coach de pitcheo Matt Blake es uno de los más mencionados por su llegada a la rotación de abridores.

“Este es un brazo emocionante”, dijo Blake en Yankee Hot Stove. “Es un chico al que he seguido desde la preparatoria, cuando lo estábamos buscando en el Draft Amateur; ha hecho un buen trabajo al convertirse en una versión de sí mismo para las Grandes Ligas”.

“Lo más importante es mantenerlo en el campo. Tenemos que hacer un buen trabajo para darle una buena rampa de entrada esta primavera y mantenerlo sano, pero es un brazo potente con un buen arsenal... definitivamente tiene un límite que aún no ha tocado”, agregó.

Más noticias sobre los New York Yankees