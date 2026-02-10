Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York | El rol de Ben Rice en 2026, Jasson Domínguez y más

La firma del veterano Paul Goldschmidt para regresar a los New York Yankees en 2026 tiene a todos en MLB analizando cómo afecta ese movimiento a Ben Rice.

Se sigue pensando que Rice será el primera base titular de los Yankees esta temporada, pero la renovación de Goldschmidt tendrá impacto en los planes y así lo confirmó el manager Aaron Boone, que lo ve pasando tiempo detrás del plato.

“No creo que esto afecte a Rice porque pensamos que es una estrella y que va a arrasar en el medio de la alineación durante mucho tiempo”, declaró Boone el domingo en MLB Network Radio.

“I would say against pretty much every lefty that you face, if you're the New York Yankees, [Goldschmidt] is in the lineup somewhere…”@jonmorosi dives in on Paul Goldschmidt returning to the Yankees on a one-year deal and what it means for Ben Rice's playing time. pic.twitter.com/jbZN3vstZU — MLB Network (@MLBNetwork) February 9, 2026

“Antes de fichar de vuelta a Goldy, pensaba que Rice era nuestro tercer receptor [detrás de Austin Wells y J.C. Escarra]. Te protege al final del partido si haces una jugada agresiva con la banca o lo que sea, ya tienes esa cobertura. Ahora, probablemente lo refuerce un poco más como receptor. Hay días difíciles para los zurdos, vamos a querer a Goldy ahí, y podríamos poner a Ben detrás del plato porque creemos que también se defenderá bien contra los zurdos”.

“Eso lo complica un poco, pero para completar nuestra plantilla con un jugador realmente bueno (como Goldschmidt), sentimos que teníamos que hacerlo”, recalcó.

Yankees adquieren a Max Schuemann desde Athletics

Aunque tienen varias opciones para el cuadro interior, los Yankees hicieron otro cambio para reforzar su plantilla antes de que todos se reporten al campamento de primavera.

El lunes adquirieron al infielder Max Schuemann de los Athletics y entregaron a cambio al lanzador derecho novato Luis Burgos.

Schuemann tiene 28 años y es un bateador derecho (.212 de average con un OPS de .603 y 21 bases robadas en 234 juegos) que en dos temporadas en MLB con los Athletics pasó mucho tiempo como campocorto a pesar de que puede jugar en tercera y segunda base y en los tres jardines.

Para hacerle lugar en el roster de 40, los Yankees designaron al outfielder Yanquiel Fernández para asignación.

Decepción por la falta de movimientos en el mercado de MLB

Una y otra vez el gerente Brian Cashman ha defendido sus decisiones en el receso de temporada ante unos seguidores (y analistas) que insisten en señalar que el roster de 2026 es el mismo de la temporada pasada, en la que se quedaron cortos en su intento de regresar a la Serie Mundial.

Una encuesta de SNY a scouts y ejecutivos de clubes rivales reveló lo que piensan que sobre las posibilidades de los Yankees.

"Creo que su temporada baja es una de las principales incógnitas de la Liga Americana", dijo un ejecutivo de un equipo rival. "¿Hicieron lo suficiente? No lo creo, considerando lo que pasó en Toronto, Boston y Baltimore".

“Entiendo que un aficionado de los Yankees, acostumbrado a la avalancha invernal, y luego los comparas con los Dodgers de la Liga Nacional, pueda estar decepcionado”, añadió un scout de una organización rival. “Pero siguen siendo un muy buen equipo. En resumen, tienen todo el paquete”.

Gerrit Cole "por buen camino" para regresar a la rotación

Los Yankees tendrán que comenzar la temporada con tres miembros de su rotación lesionados, incluyendo al Cy Young Gerrit Cole. Pero el manager Aaron Boone dio una actualización positiva sobre el derecho.

“Ha tenido una buena rehabilitación que ha ido según el plan, sin contratiempos”, aseguró el estratega. “Así que estoy esperando cosas típicas de Gerrit Cole. No lo apresuraremos para volver, él no se apresurará. Creo que eso es importante, pero lo ha estado haciendo bien prácticamente en cada paso del camino”.

Se complica el panorama para Jasson Domínguez

Un reporte de Jon Heyman para el New York Post afirma que "salvo algo imprevisto", Jasson Domínguez de 23 años de edad, parece estar destinado a empezar la temporada en Triple A.

El manager Aaron Boone evitó responder directamente a este cuestionamiento. "La realidad es que tenemos muchos jugadores muy buenos. Jasson y Spencer (Jones) son parte de eso”.

Sin embargo, el gerente Brian Cashman dejó saber que el regreso de Domínguez a las menores ha estado rondando por sus cabezas desde la temporada pasada.

"No estaba jugando. Pude haberlo enviado a Triple A", dijo Cashman. "Tampoco pensé que eso fuera lo correcto. Él nos daba la oportunidad de conseguir algo desde la banca, especialmente con su velocidad para acompañar [al panameño José] a Caballero. Pero sigo pensando que hay potencial ahí".

Más noticias sobre los New York Yankees