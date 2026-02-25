Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York | Cam Schlittler, Carlos Rodón, José Caballero y más

Con tres piezas clave de la rotación como Gerrit Cole, Clarke Schmidt y Carlos Rodón recuperándose de cirugías, el novato Cam Schlittler estaba llamado a tener un papel importante en el cuerpo de abridores de New York Yankees en la primera mitad de la temporada de MLB.

Pero de momento, todo lo que rodea al derecho de 25 años de edad es incertidumbre. Se presentó al Spring Training con una molestia muscular -una dolencia que ya tuvo al final de la campaña pasada- y aunque Aaron Boone ha dicho que no es un problema grave, Schlittler todavía no ha hecho su primera presentación de la pretemporada.

“Los Yankees dicen que no les preocupa el problema de Schlittler en el dorsal ancho, pero el lanzador derecho de 25 años aún no ha aparecido en la pretemporada”, reportó Bob Klapisch en una publicación de NJ.com. “En cambio, se somete a tratamiento diario para evitar que un pequeño problema se agrave lo suficiente como para dejarlo fuera de la lista del Opening Day”.

“La buena noticia es que la molestia de Schlittler, inicialmente diagnosticada en la parte superior de la espalda izquierda, no se ha extendido a su brazo de lanzar. La mala noticia es que incluso los problemas en el lado opuesto pueden afectar la rotación de un pitcher al lanzar la pelota”, añadió el periodista.

¿Cómo va la recuperación de Carlos Rodón?

Aunque consiguió topes personales con 33 aperturas, 18 triunfos y 195.1 innings lanzados en la campaña de 2025, Carlos Rodón lo hizo con dolor y tuvo que tomar medidas en el receso de temporada. En octubre se sometió a un procedimiento “para raspar un espolón óseo y retirar cuerpos sueltos” en el codo izquierdo.

Existía una posibilidad de que regresara al montículo con los Yankees a finales de abril, pero ahora mismo esa fecha no parece factible. Un reporte del New York Post señala que el zurdo de 33 años de edad “se vio obligado a reaprender a lanzar” tras la cirugía.

“Carlos Rodón aún no ha avanzado a lanzar bolas rompientes durante esas sesiones en el montículo, y solo lo hace en terreno llano”, destaca la publicación.

Yankees tienen objetivos en el mercado de MLB

Los juegos de pretemporada llevan ya una semana, pero los analistas de Grandes Ligas creen que todavía es posible que se produzcan nuevos ajustes en el roster de los Yankees. Joel Sherman, del New York Post, reporta que en el Bronx siguen abiertos a incorporar un jardinero o un receptor diestro.

De acuerdo con Sherman el club ha mostrado interés en jugadores como Randal Grichuk, Austin Slater y Chas McCormick. Grichuk sigue siendo agente libre. Slater y McCormick tienen contratos de ligas menores con otras organizaciones: Slater con Detroit Tigers y McCormick con Chicago Cubs.

Sherman señala que McCormick tendrá competencia para el puesto de cuarto jardinero ahora que los Cubs le dieron a Michael Conforto un contrato de ligas menores y cree que la cláusula que vence el 21 de marzo puede acercarlo al club del Bronx.

José Caballero está listo para ser titular en el campocorto

Su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol -en el que jugará con la selección de Panamá- ayuda a José Caballero a estar en un buen nivel físico a estas alturas de la pretemporada.

Sabe que tiene una buena opción de ser el titular del campocorto para el Opening Day en sustitución de Anthony Volpe, que se recupera de una cirugía. Y celebra poder trabajar con Jazz Chisholm Jr., con quien coincidió en las granjas de Arizona Diamondbacks.

“Es una buen combinación, trueno, velocidad y dinamismo en el medio del cuadro”, dijo Caballero al portal de MLB sobe su dupla con Chisholm. "Creo que encajamos bien en el equipo. Simplemente trato de salir, ayudar al equipo y hacer el mejor trabajo posible todos los días”.

