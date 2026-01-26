Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York | Carlos Rodón habla de su recuperación, Spencer Jones y más

El equipo de New York Yankees comenzará la temporada de MLB con tres de sus principales abridores en lista de lesionados después de haber tenido cirugías.

Uno de ellos es Carlos Rodón, que tuvo una intervención en el codo izquierdo hace tres meses. Pero durante el fin de semana el zurdo dio una actualización importante sobre su condición. Dijo sentirse “de maravilla” y aseguró que su rehabilitación en Florida marcha sin contratiempos.

“He estado lanzando mucho últimamente”, declaró Rodón a Foul Territory en Nueva York. “Sólo intento lubricar la articulación del codo y que funcione para la temporada. Me quitaron muchos huesos, pero ya estoy mejor”.

Rodón espera estar de regreso al montículo con los Yankees en algún momento de la primera mitad de la temporada. “Obviamente”, apuntó, “quiero estar preparado y listo para competir”.

"It doesn't really feel like much of a rehab."



Carlos Rodón says he's feeling great on his road back from elbow surgery. pic.twitter.com/YmsFWVSqCK — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) January 25, 2026

¿Cambiarán a Spencer Jones?

La gerencia de los Yankees retuvo a Trent Grisham y le dio un contrato multianual a Cody Bellinger, unas decisiones que pueden tener impacto en el futuro de jóvenes outfielders de la organización como Spencer Jones.

Unas declaraciones del gerente Brian Cashman dan a entender que el prospecto de 24 años de edad que todavía no ha debutado en Grandes Ligas podría ser usado como pieza de cambio.

“Es un talento joven y emocionante que, repito, aún no ha demostrado su valía en las Grandes Ligas”, dijo Cashman a Bryan Hoch de MLB.com. “Lo descubriremos en algún momento, o alguien más lo descubrirá en algún momento, si me lo quitan”.

Aaron Judge recibió su MVP

Este fin de semana fue la ceremonia de entrega de premios de la Asociación de Cronistas de MLB en Nueva York y el capitán de los Yankees acudió a recibir su tercer MVP. Es el cuarto jugador en la historia de la franquicia que gana tres veces el Más Valioso con este equipo.

“Nunca llegué a este deporte buscando premios ni nada más que tener la oportunidad de ganar y dejar el juego mejor de lo que lo encontré”, dijo Judge en una conferencia telefónica cuando se anunció su conquista. “Si ganaba por un voto o por 20, me daba igual”.

George Lombard Jr. sigue en el top 100

MLB Pipeline ya publicó su primera lista de los 100 mejores prospectos para 2026, y el infielder de los Yankees George Lombard Jr., de 20 años de edad, se ubicó en el puesto 32. Esto es siete lugares más abajo de la última actualización de la temporada pasada.

Lombard encabeza el grupo de jugadores de la organización del Bronx que también están entre las 100 mejores promesas de las Grandes Ligas. Los otros son los lanzadores Carlos Lagrange (79) y Elmer Rodríguez-Cruz (82), y el infielder Dax Kilby (94). Spencer Jones ya no está en el ranking.

George Lombard Jr. es el mejor prospecto de New York Yankees | Newsday LLC/GettyImages

La proyección de Lombard es que debute en MLB en 2027, aunque algunos han querido verlo como una amenaza para Anthony Volpe.

“No sabemos qué va a pasar en el futuro. Pueden pasar un millón de cosas de aquí a entonces, muchas completamente inesperadas, así que siempre intento evitar mirar demasiado hacia el futuro y concentrarme en mi día a día”, dijo el novato sobre las expectativas que hay sobre él.

Las claves para los Yankees en 2026

Los Yankees no han podido romper con una larga sequía de títulos y en 2025 volvieron a quedarse fuera de la Serie Mundial. En este receso de temporada han visto reforzarse a sus rivales directos y si quieren ser competitivos deben cumplirse varias cosas, de acuerdo con un análisis del portal de MLB.

Es fundamental que su capitán, Aaron Judge, esté sano toda la temporada. El lineup resiente cada ausencia del outfielder y con las dudas que plantea la fragilidad de Giancarlo Stanton, perder a Judge es un lujo que no pueden darse. Ofensivamente, necesitan que Trent Grisham vuelva a tener un año sólido, que Anthony Volpe se recupere y que Bellinger esté a la altura de las expectativas.

Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt se perderán los primeros meses de la temporada y eso obliga a dar un paso al frente a la sangre joven de la rotación: Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers. También será clave lo que pueda hacer el bullpen, con nombres como Camilo Doval, David Bednar y Jae Bird obligados a brindar confianza en un departamento que se ha venido a menos.

Más noticias sobre los New York Yankees