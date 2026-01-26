La única razón por la que los Yankees cambiarían a Jasson Domínguez en 2026

Jasson Domínguez atraviesa uno de los momentos más complejos desde que llegó a la organización de los New York Yankees y se le otorgó la etiqueta de súper prospecto.

No en vano, la proyección del joven jardinero dominicano dentro del equipo del Bronx luce cada vez más difusa con miras al 2026, tanto por su rendimiento reciente como por los movimientos que ha realizado la franquicia.

Domínguez inició la campaña pasada en plan de titular en el jardín izquierdo, pero con el paso de los meses perdió protagonismo, dado que sus deficiencias defensivas se hicieron evidentes y terminaron relegándolo a un rol secundario durante la segunda mitad del año. A la par, su producción en ataque tampoco terminó de consolidarse debido a su línea de .257/.331/.388, junto a 10 cuadrangulares y 47 producidas, cifras que quedaron por debajo de las expectativas generadas.

El panorama se le terminó de complicar tras el nuevo contrato de Cody Bellinger por cinco temporadas y 162.5 millones de dólares, sumado a la continuidad del múltiple dueño del Guante de Oro en el centerfield, Trent Grisham, quien recibió una oferta calificada por parte del club. Asimismo, el prospecto Spencer Jones sigue ganando terreno en el sistema de la organización, lo que reduce las oportunidades para Domínguez en el roster principal del manager Aaron Boone.

Ante este contexto, han surgido rumores de un posible traspaso. Incluso el periodista Bryan Hoch, de la web oficial de MLB, señaló recientemente que los Yankees consideran utilizar a "El Marciano" o a Spencer Jones en un cambio alrededor del Opening Day, a fin de reforzar el bullpen, tomando en cuenta que actualmente dicho cuerpo cuenta con nombres como David Bednar, Camilo Doval, Fernando Cruz y Tim Hill; sin embargo, la directiva no descarta sumar otra pieza de peso.

La posibilidad de canjear al dominicano de 22 años por un apagafuegos ha generado inquietud entre los aficionados de los Bombarderos, ya que el nacido en Esperanza fue intocable en negociaciones durante años y llegó a ser visto como una futura estrella de cinco herramientas. No obstante, su desempeño defensivo y la falta de poder consistente han provocado una caída en su valor de mercado, incluso desde hace un par de cursos.

En definitiva, no sería la primera vez que Nueva York apuesta fuerte por un relevista, como ocurrió el año pasado cuando envió al prospecto Caleb Durbin a Milwaukee Brewers para adquirir a Devin Williams, hoy en los Mets. Claro que, "El Marciano" representa un talento de mayor calibre, por lo que una decisión de este tipo sería especialmente delicada.

A pesar de que su salida no es un hecho, el escenario actual apunta a que el futuro de Jasson Domínguez en Yankee Stadium está lejos de lucir asegurado.

