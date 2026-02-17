Venezuela vs. Japón: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Dependiendo del puesto que ocupen en sus respectivos grupos, hay posibilidad de que las selecciones de Venezuela y Japón se crucen en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Será un enfrentamiento interesante, con dos ganadores del MVP al frente de cada bando y varias estrellas en cada alineación. Si bien los nipones mezclan a jugadores de MLB con figuras sobresalientes de su propio circuito (NPB), eso no disminuye su superioridad ante un equipo venezolano que tiene a grandes nombres, pero está un escalón por debajo de los asiáticos.

En Venezuela tienen a Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Eugenio Suárez, entre otros astros, al mando de Omar López. Pero sobra decir que Shohei Ohtani lidera a la escuadra japonesa para entender la contundencia de una selección que ha sido dominadora del Clásico, con tres coronas en las primeras cinco ediciones.

Además de todas sus credenciales como jugador de dos vías en las Grandes Ligas, Ohtani fue el MVP de la anterior edición del Clásico Mundial y dejó para la historia el ponche a Mike Trout con el que sentenció el triunfo para Japón.

Samurai Japan’s WBC training camp has officially begun 🇯🇵



The best part? They live stream it for hours on YouTube

pic.twitter.com/S9RLm4ctjM — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 14, 2026

Receptor: William Contreras vs. Yuhei Nakamura

El veterano Nakamura tiene mucha más experiencia profesional y en torneos internacionales, pero no viene de su mejor año ofensivo en la NPB: en 74 partidos bateó solo 7 extrabases y remolcó 11 carreras. Contreras es uno de los tres mejores receptores de MLB, tiene dos Bates de Plata y un par de invitaciones al All Star.



Ventaja: Venezuela

Primera base: Willson Contreras vs. Munetaka Murakami

A Murakami lo esperaban en MLB desde que se destacó en el Clásico Mundial de 2023 y finalmente se enfrentará a las expectativas en 2026, cuando se estrene con Chicago White Sox. Puede jugar en las esquinas y tiene experiencia en torneos internacionales, lo que le da cierta ventaja sobre Willson Contreras, que ha sido inconsistente en Grandes Ligas, pero viene de su cuarta temporada en cinco años con por lo menos 20 jonrones y fijó topes personales en dobles (31) y remolcadas (80).



Ventaja: Japón

Segunda base: Luis Arráez vs. Shugo Maki

Shugo Maki tiene 27 años de edad y experiencia en el Clásico Mundial, porque fue parte importante del equipo campeón de Japón en la edición de 2023 además de haber asistido a otros torneos internacionales. Arráez tiene un contacto proverbial, pero por su defensa queda un escalón más abajo.



Ventaja: Japón

Tercera base: Eugenio Suárez vs. Kazuma Okamoto

Okamoto es un jugador polivalente, que puede estar en las esquinas del cuadro interior y también defender el outfield y acaba de firmar con Toronto Blue Jays después de una exitosa trayectoria en la NPB con los Yomiuri Giants. Su consistencia ofensiva es notable, pero no le hace sombra al poder de Eugenio Suárez, uno de los sluggers más consistentes en MLB desde 2017 y que viene de conectar 49 cuadrangulares.



Ventaja: Venezuela

Campocorto: Andrés Giménez vs. Kaito Kozono

Kaito Kozono es un bateador zurdo de 25 años de edad que tiene la capacidad de defender tres de las cuatro posiciones del infield. No tiene poder, pero sí buen contacto y velocidad en las bases y por esa cualidad está un poco por delante de Giménez, cuya marca de fábrica es su solvente defensa y que está de regreso al campocorto después de brillar en la segunda base.



Ventaja: Japón

Jardín izquierdo: Jackson Chourio vs. Masataka Yoshida

Yoshida tiene años en Grandes Ligas, aunque no ha podido repetir su éxito de la primera temporada y también tiene experiencia disputando el Clásico Mundial. Pero no se puede comparar con el joven Chourio, que ha conseguido más de 20 jonrones y 20 bases robadas en dos temporadas y que además promedia 37 dobles por año.



Ventaja: Venezuela

Jardín central: Ronald Acuña Jr. vs. Seiya Suzuki

Ambos jugadores son conocidos por sus cualidades como defensores del jardín derecho, pero tal vez tengan que mudarse al bosque central para ayudar a sus selecciones. Suzuki ha demostrado en Japón y la MLB que tiene poder (sumó 32 jonrones y 103 carreras impulsadas en 2025), pero Acuña está en otro nivel por su jerarquía de MVP y fundador del club 40-70.



Ventaja: Venezuela

Jardín derecho: Wilyer Abreu vs. Shota Morishita

Con 25 años de edad, Morishita es un bateador derecho que tiene poder, viene de dar 23 jonrones, 24 dobles y remolcar 89 carreras en la NPB. Hirokazu Ibata ya lo ha dirigido antes y le ha asignado el rol de ser el cuarto bate en la escuadra nacional. Ese potencial ofensivo es lo que le pone por encima del venezolano Abreu, ganador del Guante de Oro en campañas consecutivas y que puede dar 30 dobles y 20 jonrones por año.



Ventaja: Japón

Bateador designado: Salvador Pérez vs. Shohei Ohtani

Salvador Pérez es una estrella indiscutible en las Grandes Ligas y apunta como candidato al Salón de la Fama, pero no hay nada qué hacer cuando su rival es Shohei Ohtani, un hombre que hace historia cada año en el que juega en MLB y que ya llevó a su selección a levantar el trofeo de campeones en 2023.



Ventaja: Japón

