Venezuela vs. República Dominicana: ¿Qué equipo tiene mejor outfield en el Clásico 2026?

República Dominicana ha mantenido desde hace años una hegemonía entre los países latinos que tienen representantes en MLB. No sólo es la nación extrajera que más jugadores tiene en Grandes Ligas, sino que es una inagotable fábrica de estrellas.

Eso los ha llevado a sostener rivalidades legendarias con otras potencias de la región, como Puerto Rico, pero más recientemente son sus enfrentamientos con Venezuela los que más interés generan.

Los debates entre aficionados venezolanos y dominicanos son intensos y esta confrontación por supuesto ha tomado fuerza con sus participaciones en el Clásico Mundial. Los quisqueyanos tienen varios elementos a favor en las discusiones porque no sólo fueron campeones en 2013, sino que fue apenas en 2023 cuando Venezuela pudo ganarles por primera vez en este torneo después de haber sufrido seis derrotas consecutivas.

Con la proximidad de la edición de 2026, en la que las selecciones de República Dominicana y Venezuela vuelven a compartir grupo (el D, con sede en Miami) y son considerados candidatos a meterse en las instancias finales, el debate se ha reabierto. Sobre todo ahora, que se han confirmado sus piezas para los jardines con astros del calibre de Juan Soto y Ronald Acuña Jr. a la cabeza.

¿Cuál de los dos equipos tendrá mejores outfielders para el Clásico? La respuesta depende de cuál aspecto del juego se analice. Los dominicanos sin duda marcan la pauta en la ofensiva, mientras que Venezuela lleva una defensa blindada y un ganador del MVP. Veamos posición por posición para sacar conclusiones.

Jardín central: Ronald Acuña Jr. vs. Julio Rodríguez

Ambos tienen una característica común: combinan fuerza, contacto y velocidad, y también muestran una defensa élite en los jardines. El venezolano de los Atlanta Braves tiene una mayor jerarquía por su MVP y la fundación del club 40-70, pero el joven astro de Seattle Mariners ha mostrado más poder. Ambos fueron ganadores del Bate de Plata y se combinan para sumar 8 invitaciones al All Star y 5 Bates de Plata. La ventaja en esta posición es para Acuña, sin restarle méritos a Rodríguez.

Jardín derecho: Fernando Tatís Jr. vs. Wilyer Abreu

Abreu tiene dos temporadas seguidas ganando el Guante de Oro en esta posición, pero no es el único aporte que ha hecho a los Boston Red Sox: también se ha convertido en un referente ofensivo por su capacidad de hacer contacto y su bateo oportuno. Pero no puede compararse con Tatís Jr., una estrella consolidada con San Diego Padres.

El dominicano superó algunos tropiezos y lesiones recurrentes para convertirse en la estrella que los Padres esperaban y que su condición de dueño de las cinco herramientas proyectaba. Desde su mudanza del campocorto a los jardines ha ganado dos Guantes de Oro (y uno de Platino) y también tiene dos Bates de Plata y tres invitaciones para el All Star. En el bosque derecho la ventaja es para República Dominicana.

Jardín izquierdo: Juan Soto vs. Jackson Chourio

Chourio llegó a las Grandes Ligas en 2024 y ha respondido a las expectativas de Milwaukee Brewers, que le dio un contrato multianual y millonario antes siquiera de que pisara un campo de MLB. En sus dos campañas ha terminado con más de 20 jonrones y 20 bases robadas y apunta a ser una estrella, pero todavía no puede compararse con Juan Soto (aunque su defensa sea mejor). Chourio estará debutando en 2026 en el Clásico Mundial.

El ídolo de los Mets es el dueño del contrato más grande en la historia de las mayores por una razón. Soto tiene 27 años de edad y ya fue campeón bate, tiene un anillo de Serie Mundial (ha jugado dos), seis Bates de Plata y ha sido invitado a cuatro Juegos de Estrellas. Sin dudarlo, la ventaja es para la escuadra quisqueyana.

