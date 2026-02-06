La verdadera razón por la que Javier Báez no irá al Clásico Mundial con Puerto Rico

Es oficial que Javier Báez tampoco podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, lo que se traduce en otra baja capital para una selección de Puerto Rico que aspiraba a volver a trascender en el certamen.

La agencia AP reveló que la ausencia del infielder de los Detroit Tigers en el venidero torneo de países se produce debido a una suspensión de dos años impuesta por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), tras un resultado positivo por consumo de marihuana.

Otros medios agregaron que el doping de Báez se dio durante el Clásico Mundial de 2023, lo que derivó en una suspensión que aplica exclusivamente para competiciones internacionales organizadas bajo la WBSC. De ese modo, la sanción finalizará el próximo 26 de abril, un mes después de que concluya la cita en cuestión, evitando que el seleccionado a tres Juegos de Estrellas de MLB participe por tercera ocasión con los boricuas.

Es que las propias Grandes Ligas no contemplan suspensiones por el consumo recreativo de marihuana, así que el finalista al MVP de la Nacional en 2018 no sufrirá castigo ni del máximo circuito de béisbol estadounidense ni de su organización, Detroit. Sin embargo, la normativa antidopaje de la WBSC mantiene la marihuana dentro de su lista de sustancias prohibidas en eventos oficiales, lo que generó un conflicto reglamentario imposible de resolver antes del torneo.

Javier Baez isn't playing for Puerto Rico in the World Baseball Classic because he tested positive for cannabis during the 2023 WBC, per @EvanPetzold pic.twitter.com/1VETPfh6RL — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Es cierto que tanto MLB como la Asociación de Jugadores intentaron que El Mago pudiera representar de nuevo a Puerto Rico, pero finalmente no lograron modificar ni evitar la aplicación del reglamento internacional.

La ausencia de Báez significa una baja sensible para la selección de la Isla del Encanto, considerando que ya fue una pieza fundamental en el roster que alcanzó la final del Clásico Mundial de 2017, cuando registró .295 de average con un jonrón y cinco empujadas en siete encuentros, a la vez que su país alcanzaba la final. Ya en la edición de 2023 también resaltó, cortesía de .368 de bateo junto a un vuelacerca y seis producidas, al margen de que Borinquen quedaba eliminada en cuartos de final.

¿Qué otras bajas importantes tendrá Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026?

La ausencia del ex astro de Chicago Cubs y New York Mets no será la única de peso en Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial.

Efectivamente, los caribeños anunciaron su lista para el citado certamen y tampoco estarán su capitán y campocorto estrella, Francisco Lindor, y el ahora tercera base, Carlos Correa, ya que ninguno de los dos recibió permiso de parte de sus franquicias en las mayores, Mets y Houston Astros, respectivamente.

