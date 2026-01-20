Las victorias más importantes de los Yankees sobre los Boston Red Sox de la historia

La rivalidad entre los New York Yankees y los Boston Red Sox es probablemente la más feroz e intensa en el deporte profesional estadounidense. Una saga centenaria que trasciende el béisbol y que ha reescrito la historia de ambas ciudades.

Es que alimentada por la hostilidad regional, identidades contrastantes y momentos dramáticos inolvidables, el clásico de MLB entre Bombarderos y patirrojos es mitología pura en suelo norteamericano.

Todo comenzó con la legendaria venta de Babe Ruth desde Nueva Inglaterra hasta la Gran Manzana en 1919. Lo que siguió fue la mítica "Maldición del Bambino", período de 86 años sin anillo de Serie Mundial para los Red Sox, mientras los Yankees se convertían en la dinastía por excelencia del deporte, obteniendo 26 campeonatos en ese lapso.

Aquel relato de "el bien contra el mal" (con los neoyorquinos como "villanos" dominantes y los bostonianos con el papel de "víctimas") ha proporcionado un telón de fondo dramático para innumerables enfrentamientos, buena parte de ellos ganados por el popular conjunto de blanco y rayas.

A raíz de esto, Sports Illustrated ha preparado una lista con las 10 victorias de mayor relevancia eterna para la entidad del Bronx sobre los del Fenway Park.

10. Novena victoria consecutiva contra Red Sox y pase a postemporada en 2021

Giancarlo Stanton fue muy productivo ante los Boston Red Sox en 2021 | Winslow Townson/GettyImages

Pese a caer en el duelo de comodines (a un solo careo) en 2021, los Yankees tuvieron una racha de nueve victorias contra los Red Sox en la fase inicial, con Giancarlo Stanton y Aaaron Judge en roles protagónicos, demostrando un dominio formidable que le terminó empujando a entrar a postemporada.



Más allá de que la seguidilla de éxitos no sirvió para trascender en octubre, los mulos al menos evitaron la histórica decepción que habría supuesto quedar fuera de la contienda en septiembre.

9. Triunfo en el Juego 2 de la Serie Divisional de 2018 en Fenway Park

Masahiro Tanaka le ganó a los Red Sox en aquel Juego 2 de la Serie Divisional de 2018 | Adam Glanzman/GettyImages

Es cierto que los Medias Rojas se llevaron la Serie Divisional de 2018, pero el lauro de los Bombarderos en el segundo compromiso de aquella batalla, en Fenway, resultó una prueba de resiliencia.



Masahiro Tanaka guio a un pitcheo que se combinó para ceder apenas dos rayitas y Gary Sánchez resaltó en ataque con cuatro remolques, para que los ya entonces dirigidos por Aaron Boone nivelaran momentáneamente la llave.

8. Paliza en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de 2003 en Boston

Tras dividirse los dos primeros juegos, New York viajó a Boston y aplastó a los Red Sox 11-1 en el tercer desafío de la ronda que antecede al Clásico de Otoño, en 2003.



Este partido no sólo fue memorable por el resultado, también por la infame pelea entre el as patirrojo, Pedro Martínez, y el otrora coach de banca de los mulos, Don Zimmer, luego que Manny Ramírez y Roger Clemens protagonizaran un caliente altercado verbal.

7. Victoria en el juego inaugural del Nuevo Yankee Stadium en 2009

A-Rod y los Yankees le ganaron a los Red Sox el primer juego del curso de 2009 | Jim McIsaac/GettyImages

Aunque no se trató de playoffs, la victoria de la novena de blanco y rayas sobre la patirroja en el primer juego de temporada regular de 2009, en el recién inaugurado Yankee Stadium, tuvo un significado simbólico.



Pues el triunfo de 6x5 significó un nuevo comienzo; una declaración de intenciones para otra era de béisbol en la Gran Ciudad, en medio de la emotividad y la esperanza.

6. Joya de pitcheo del novato Schlittler para ganar la Serie de Comodín 2025

El encuentro decisivo de la última Serie de Comodín de la Liga Americana sirvió para que los patirrojos sufrieran en carne viva la presentación mundial de Cam Schlitter, cuyos 12 ponches en 8.0 entradas se tradujeron en un récord histórico de postemporada para lanzador novato.



Por si fuera poco, el portentoso derecho no aceptó anotaciones en la victoria de los mulos 4x0, que los depositó en la Serie Divisional, etapa en la que, paradójicamente, perdieron a manos de los Toronto Blue Jays.

5. El Grand Slam de Tino Martínez en el Juego 1 de la Serie de Campeonato del 99

Tino Martínez pegó grand slam contra Boston en la Serie de Campeonato de 1999 | Ezra Shaw/GettyImages

Al margen de que los Bombarderos dominaron a placer la Serie de Campeonato del joven circuito en 1999, el Juego 1 merece su propia mención.



Con el marcador 8-7 a favor de Boston en la parte baja de la décima, cuando las bases estaban llenas y habían dos outs, Tino Martínez conectó un grand slam que le dio a Nueva York un triunfo improbable y un impulso emocional inmenso que marcaría el tono para el resto de la eliminatoria.

4. Las 12 victorias seguidas contra Boston entre el 52 y el 53

Yogi Berra también era productivo bateando contra Boston | Hy Peskin Archive/GettyImages

Durante el apogeo de la dinastía de los Yankees de los 50's, de la mano de Mickey Mantle y Yogi Berra, dicho equipo logró una racha de 12 lauros versus Red Sox, entre 1952 y 1953 (en ambos años consiguieron la Serie Mundial), igualando la plusmarca de la organización.



Eso sí, semejante cadena ocurrió mientras la estrella de la entidad de Massachusetts, Ted Williams, servía a su país en la Guerra de Corea.

3. Victoria en el Juego 5 de la Serie de Campeonato del 99 y pase a la Serie Mundial

En el primer choque de playoffs entre ambas franquicias desde 1978, la dinastía neoyorquina, pilotada por Joe Torre, no dio opciones a unos bostonianas que basaron sus esperanzas en el estelar Pedro Martínez encima del box.



Ya en el Juego 5, la novena de blanco con rayas combinó un hermético pitcheo con bateo oportuno para superar 6-1 a su archienemiga en Fenway, llevarse la llave 4-1 y clasificar de nuevo a un clásico otoñal que volvió a ganar (había conseguido el anillo en 1998).

2. El jonrón ganador de Aaron Boone en extrainning para avanzar a la Serie Mundial 2003

La Serie de Campeonato de la Americana 2003 está en los libros vitalicios de MLB, dado que llegó al máximo dramatismo en el desafío 7 en Yankee Stadium.



De hecho, Boston comandaba la pizarra 4-0 en la alta del quinto episodio y 5-2 en la alta del octavo; no obstante, Nueva York emboscó a un Pedro Martínez que no quiso abandonar la lomita en la propia octava entrada, previo a que el encuentro viajara a extrainning, donde un entonces antesalista Aaron Boone conectaba el mítico cuadrangular cerrando el decimotercer tramo, frente a los envíos de Tim Wakefield, que encendía la fiesta en el Bronx y extendía otro año la "Maldición del Bambino".

1. El jonrón de Bucky Dent en el juego extra del 78

Posiblemente, la derrota que mayor daño ha causado en la Nación Patirroja a través del tiempo (junto al citado juego del jonrón ganador de Boone), ya que el partido de desempate para dirimir al monarca del Este en el joven circuito se escenificaba en su feudo, el Fenway Park.



Asimismo, fue Bucky Dent, un pelotero conocido más por su defensa que por su madero, quien ligaba el memorable vuekacerca de tres carreras en la séptima sobre el Monstruo Verde, que decantaba el lauro (5x4) en favor de los Bombarderos, privando a sus enemigos de siempre de entrar a playoffs.

