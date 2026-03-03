El video con el que MLB presentó al equipo de República Dominicana del Clásico Mundial 2026

República Dominicana está llamada a ser una de las protagonistas del Clásico Mundial de Béisbol 2026, mismo en el cual se encuentra en el Grupo D junto a Israel, Nicaragua, Países Bajos y Venezuela para una fase inicial que se disputará en Miami del 6 al 11 de marzo.

De ese modo, MLB realizó un video promocional en el que la selección quisqueyana se presenta cargada de emoción y expectativas. Efectivamente, en las imágenes circuladas por redes sociales y plataformas afines se observa al grueso de las luminarias del combinado nacional que dirigirá Albert Pujols, resaltando Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatís Jr. y Julio Rodríguez, quienes también cosechan estatus estelares en la competición estadounidense.

El video sirve no sólo como carta de presentación; también es un impulso para los aficionados que ven en este conjunto uno de los más talentosos del torneo gracias a un roster plagado de talento, principalmente en ataque, a pesar de que también cuenta con algunas cartas de peso encima del box.

República Dominicana llegó con su estilo único al Media Day del World Baseball Classic 2026. 🇩🇴😎 pic.twitter.com/MXHrzMzudl — MLB Español (@mlbespanol) March 1, 2026

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en TV, online legal y sin interrupciones en República Dominicana?

Televisión: los seguidores del béisbol en República Dominicana contarán con varias opciones para ver las transmisiones de los partidos del Clásico Mundial en TV, tanto en señal abierta como en canales de cable-operadoras por suscripción. ESPN tiene los derechos en América Latina, y en la isla es el Grupo Panorama (VTV Canal 32) quien está autorizado a transmitir, aunque también se anuncia en algunas reseñas que Coral 39 y Teleantillas 10 serán otras opciones.

Streaming: Disney+ (con suscripción paga) será la principal plataforma de streaming para el Clásico Mundial de Béisbol en América Latina.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo.

¿Cuál es el grupo de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Los quisqueyanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

Venezuela

Israel

Países Bajos

Nicaragua

El calendario de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Fecha Hora Rival Viernes 6 de marzo 7:00 p.m. hora del Este de USA; 6:00 p.m. hora de Ciudad de México Nicaragua Domingo 8 de marzo 12:00 p.m. hora del Este de USA; 11:00 a.m. hora de Ciudad de México Países Bajos Lunes 9 de marzo 12:00 p.m. hora del Este de USA; 11:00 a.m. hora de Ciudad de México Israel Miércoles 11 de marzo 8:00 p.m. hora del Este de USA; 7:00 p.m. hora de Ciudad de México Venezuela

El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez y Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo y Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Junior Lake, Juan Soto y Fernando Tatís Jr..

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto y Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

