Vladimir Guerrero Jr. castiga a Venezuela con cuadrangular de 375 pies

Vladimir Guerrero Jr. no quiso ser menos que sus compatriotas y amigos, Juan Soto y Ketel Marte, y también se voló la barda este miércoles en el IoanDepot park, cuando República Dominicana comenzó en ventaja de 2-0 y posteriormente 4-3, en tres innings completos ante Venezuela en la última jornada de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El estelar inicialista de los Toronto Blue Jays se unió a Soto y a Marte, y sacó la bola, aunque por el jardín izquierdo y frente a los envíos del relevista sudamericano Eduard Bazardo, para poner el momentáneo 4-1 en la pizarra a la altura del inning 3, al margen de que los llaneros acortaron distancias cerrando el propio acto.

El cuadrangular de Vladdy Jr., su segundo de este Clásico, llegó ante un sweeper de Bazardo y salió a 101.3 millas por hora de su bate para recorrer 375 pies y aterrizar en las gradas del recinto de los Miami Marlins en MLB.

Quisqueyanos y venezolanos arribaban con foja perfecta en tres desafíos y ya clasificados a los cuartos de final del Clásico Mundial, aunque con el objetivo de sumar la victoria para quedarse con la cima del grupo y evitar a Japón en la siguiente fase. De hecho, el ganador chocará versus Corea del Sur, mientras que quien caiga sí rivalizará contra la selección que lidera en el terreno Shohei Ohtani.

Vladimir Guerrero Jr. está "viviendo un sueño" en el Clásico Mundial

Guerrero Jr. vive su primer Clásico Mundial, siendo un fijo en la primera almohadilla del manager y futuro miembro del Salón de la Fama, Albert Pujols.

“Nada se compara con jugar para tu país”, señaló el fornido inicialista a los periodistas quisqueyanos. “Cuando ves el nombre de República Dominicana en el uniforme, no piensas en el equipo de Grandes Ligas al que perteneces. Todos dejamos el ego a un lado y jugamos por el país. El año pasado yo fui al Juego 7 de la Serie Mundial, pero en el primer encuentro (amistoso) en Dominicana yo estaba más nervioso que en ese Juego 7”.

El cinco veces All Star de MLB agregó que vestir la camiseta de Quisqueya también es un sueño cumplido para su padre y miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero.

Por otro lado, y como ocurre con todas las máximas estrellas de posición que accionan en esta justa de naciones, Vladdy no tiene ningún tipo de restricción, así que acompañará a los suyos hasta el final.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol