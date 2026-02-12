Vladimir Guerrero Jr. no pidió permiso a Blue Jays para jugar con República Dominicana en el Clásico Mundial

Vladimir Guerrero Jr. está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, torneo que reunirá a las principales figuras de dicha disciplina entre el 5 y el 17 de marzo, y en el que República Dominicana partirá como uno de los máximos favoritos al título, junto a Estados Unidos y Japón.

Consolidado dentro de las estrellas más influyentes de la actualidad en MLB, el inicialista de Toronto Blue Jays formará parte de un roster quisqueyano cargado de talento y experiencia, con el objetivo de recuperar la corona universal obtenida en un ya lejano 2013.

De hecho, el peso de Guerrero Jr. es tan incuestionable que no pidió permiso a los Blue Jays para enrolarse en las filas dominicanas con miras el WBC. “Estoy listo para el Clásico. No tuve que pedir permiso, sólo le avisé a Toronto que iba a jugar, y me dijeron ‘ok’”, aseguró Vladdy en una charla con el periodista Yancen Pujols.

Sus palabras reflejan tanto su estatus en la franquicia canadiense como la importancia que el Clásico Mundial tiene para los peloteros caribeños, quienes consideran al evento una oportunidad única para defender a sus naciones. "El permiso está en el corazón. Le debo todo a Dominicana, crecí allí".

¿Tuvo Vladimir Guerrero Jr. que pedir permiso? “¿Para qué? El permiso tuyo está en el corazón”, dijo el primera base de Toronto que representará a la República Dominicana en el Clásico. La entrevista está en YouTube, vayan a verlahttps://t.co/X5oLBcSMTz. Ya you know. pic.twitter.com/jjU5c2EbF9 — Yancen Pujols (@YancenPujols) February 11, 2026

Más allá del aspecto competitivo, el nacido en Canadá, pero criado en Quisqueya, reconoció que la experiencia tendrá un fuerte componente emocional. "No se qué va a pasar cuando esté allí por primera vez, ya que nunca he representado a Dominicana. Creo que cuando canten el himno se me saldrán algunas lágrimas".

Con figuras de primer nivel, incluyendo Juan Soto, Manny Machado y Fernando Tatís Jr., la selección que dirigirá el mítico Albert Pujols vuelve a presentarse como candidata natural en un Clásico Mundial en el que compartirá Grupo D con Israel, Nicaragua, Países Bajos y la también poderosa Venezuela. En ese contexto, la presencia y el liderazgo de Vladimir Guerrero Jr. no sólo elevan las expectativas de su país; simbolizan el orgullo y la pasión con la que el los merengueros asumen cada edición del certamen.

Claro está, el finalista al MVP de la Americana 2021, ahora con 26 años de edad, estará obligado a cuanto menos volver a guiar a los Bluje Jays a pelear por volver a la Serie Mundial, tras perder la de 2025 en siete dramáticos juegos frente a Los Angeles Dodgers.

