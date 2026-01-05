Así van las votaciones al Salón de la Fama en 2026 tras el 26% de las boletas

La idea de ver a Félix Hernández en el Salón de la Fama de Cooperstown se hace cada vez más real, después de publicadas el 26% de las actas de los miembros activos de la a Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El lanzador venezolano, leyenda de los Seattle Mariners, vive un repunte importante en las votaciones y poco a poco se ha gestado un apoyo que parecía escaso en sus primeros años en las boletas. Los escritores se han dado la tarea de analizar mejor su carrera y hay factores que apuntan a que estará en el templo de los inmortales en algunos años.

Hernández, quien lanzó durante 15 años en la MLB desde 2005 hasta 2019, dejó 3.42 de efectividad, con 169 victorias, 2.524 ponches, en 419 juegos, 418 como abridor. Ganó un Cy Young, en su temporada histórica de 2010 y lanzó un Juego Perfecto en el 2012.

Hernández lanzó un Juego Perfecto en 2012 | Otto Greule Jr/GettyImages

El alza en las votaciones de Hernández es la noticia más sonada después de las publicaciones. Carlos Beltrán sigue dominando con 87.3% de los votos en su segundo año, Andruw Jones tiene 82.7% en el segundo lugar y Chase Utley cierra el tercer puesto con 65.5%.

Hernández se ubica en la cuarta posición, un lugar sólido que hace pensar que sus porcentajes seguirán mejorando. Es poco probable que se suba al tren que lleva a Cooperstown este año, pero lo positivo de su candidatura es que sigue aumentando.

Otro caso que ha tomado valor a medida que pasan los años es del también venezolano Bobby Abreu, quien ahora mismo tiene el 41.8% de los votos tras publicadas el 26% de las actas. Aunque no representa un crecimiento como el de Hernández, es otro jugador que podría ingresar en los próximos años, aunque el panorama se ve más complicado que el de su compatriota.

¿Qué porcentaje necesita un jugador para entrar en el Salón de la Fama?

Se requiere de un porcentaje de 75% para ser elegido y para mantenerse en la boleta, deben haber conseguido, al menos, un 5%. En este caso, si la tendencia se mantiene, Beltrán y Jones serían parte de la clase 2026 para ingresar a Cooperstown.

Otro de los parámetros que se necesita para ser considerado un inmortal es haber jugado al menos 10 temporadas en las Grandes Ligas, con una conducta intachable y alejado de las sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

Carlos Beltrán va encaminado al Salón de la Fama | SPX/Diamond Images/GettyImages

¿Qué porcentaje mínimo necesita un jugador para permanecer en las boletas?

Para mantenerse en las boletas, los jugadores necesitan al menos un soporte del 5% de los votos. En este caso, jugadores como Ryan Braun (3.6 %), Torii Hunter (3.6), Choo Shin-soo (0.9), Edwin Encarnación (0.9) y Hunter Pence (0.9) estarían abandonando el grupo de posibles seleccionados.

¿Quiénes ingresaron al Salón de la Fama en 2025?

El jardinero japonés Ichiro Suzuki, el lanzador abridor zurdo C.C. Sabathia y el cerrador Billy Wagner formaron parte de la clase 2025 que ingresó al templo de los inmortales. En este caso Suzuki, leyenda de los Mariners, no fue unánime por apenas un voto, con el 99.7% de los electores.

A continuación, los resultados de votación tras el 26% de las actas publicadas:

Jugador Porcentaje Carlos Beltrán 87.3% Andruw Jones 82.7% Chase Utley 65.5% Félix Hernández 57.3% Alex Rodríguez 51.8% Manny Ramírez 46.4% Bobby Abreu 41.8% Cole Hamels 31.8% Jimmy Rollins 30.0% Dustin Pedroia 25.5% Mark Buehrle 23.6% David Wright 19.1% Francisco Rodríguez 14.5% Omar Vizquel 11.8% Ryan Braun 3.6% Torii Hunter 3.6% Choo Shin-soo 0.9% Edwin Encarnación 0.9% Hunter Pence 0.9%

