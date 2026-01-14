Yankees adquieren al abridor Ryan Weathers en cambio con los Marlins por 4 prospectos

Los New York Yankees consiguieron una adición interesante para su rotación con la llegada del lanzador zurdo Ryan Weathers, quien fue traspasado desde los Miami Marlins al Bronx a cambio de cuatro prospectos.

Desde que terminó la temporada pasada, los Yankees habían querido mejorar su cuerpo de abridores durante el receso de campaña, pero no habían conseguido nada interesante en el mercado. Negociaron con los propios Marlins por Edward Cabrera, pero los Cubs se movieron más rápido y obtuvieron al derecho dominicano.

En el movimiento, Miami recibió a los prospectos de los jardines Brendan Jones y Dillon Lewis y los infielders Dylan Jasso y Juan Matheus. En un primer análisis, los Marlins reciben material para el futuro, mientras los Yankees obtienen un lanzador que puede ayudar como abridor.

TRADE 🚨 The Yankees are acquiring LHP Ryan Weathers from the Marlins in exchange for four prospects, per multiple reports pic.twitter.com/AI4n9Lkxcv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 14, 2026

La idea de sumar un iniciador se da porque los Yankees tendrán a tres de sus mejores abridores todavía en recuperación durante el Opening Day. Gerrit Cole, Clarke Schmidt y Carlos Rodón comenzarán la temporada en la lista de lesionados.

Con la adición de Weathers, el manager Aaron Boone podría estar armando un cuerpo de abridores con el zurdo, Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil y Will Warren o Ryan Yarbrough. Todo esto pensando en esperar que se recuperen sus principales iniciadores.

Weathers es un apellido familiar para los Yankees, ya que su padre, David, lanzó para el conjunto del Bronx desde 1996 hasta 1997.

El lanzador de 26 años de edad dejó efectividad de 3.99 con un WHIP de 1.28 en 38 entradas y un tercio en 2025, una temporada cargada de lesiones para él, aunque ha sido una constante en su trayectoria en la MLB. Nunca ha registrado más de 94 entradas y dos tercios en una temporada desde que debutó con los San Diego Padres en 2021.

Los Yankees, por su parte, entregaron a su prospecto 15, con el caso de Jones, quien conectó 11 jonrones con 69 carreras impulsadas y 51 bases robadas entre Clase A y Doble A el año pasado. Lewis, a su vez, largó 22 jonrones con 79 remolcadas, también en esas dos categorías.

Jasso, de 23 años de edad, tuvo una línea ofensiva de .257/.326/.400 con 13 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas en 127 partidos en Doble A y era el prospecto 23 de los Yankees en sus granjas. Matheus conectó 35 jonrones en 95 juegos en Clase A en 2025.

Con este movimiento, los Yankees esperan que su rotación de abridores no sea un dolor de cabeza en los dos primeros meses de la ronda regular.

