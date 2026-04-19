Yankees adquieren al relevista dominicano Wilmy Sánchez en un cambio con Astros

Los New York Yankees siguen reforzando sus granjas con prospectos interesantes y este domingo hicieron un cambio con los Houston Astros, en el cual sumaron al relevista dominicano Wilmy Sánchez, enviando al infielder Braden Shewmake a las filas de los siderales.

Sánchez, de 22 años, compartió el segundo lugar entre los prospectos de Houston en rescates (siete) y empató el tercero en presentaciones (46) en el 2025. Este año, exhibía 1.29 de efectividad con 8 ponches y 4 boletos en 7 innings de trabajo en Doble A.

Los Yankees observarán de cerca el desarrollo del lanzador que comenzó en 2022 su carrera como profesional en las ligas menores de los Astros y que en cinco niveles tiene 3.80 de promedio de carreras limpias permitidas con 248 ponches y 124 boletos en 189.1 innings de trabajo.

Para los Yankees, Sánchez representa un proyecto de brazo potente para el bullpen. Su principal herramienta es su "strikeout stuff" (capacidad de generar fallos en el swing), lo cual encaja con el perfil que los Yankees suelen desarrollar con éxito en su sistema de pitcheo. El reto para la organización será reducir su tasa de boletos para que pueda establecerse como un relevista de confianza en las Grandes Ligas.

The New York Yankees today announced that they have acquired minor league right-handed pitcher Wilmy Sanchez from the Houston Astros in exchange for INF Braden Shewmake. — New York Yankees (@Yankees) April 19, 2026

Cabe recordar que Sánchez brilló en la Dominican Summer League (DSL) y la Florida Complex League (FCL) en 2022 y 2023, manteniendo efectividades bajas de 2.12 y 2.43, respectivamente. Luego fue escalando en las ligas menores de los Astros hasta establecerse en Doble A.

Por su parte, Shewmake, de 28 años, tenía una línea ofensiva de .250/.314/.313 en 10 partidos en el Triple-A Scranton/Wilkes-Barre esta campaña.

Shewmake ha visto acción en las mayores con los Atlanta Braves y Chicago White Sox, dejando una pobre línea ofensiva de .118/.127/.191 con un jonrón y 4 carreras remolcadas. El utility irá a las filas de los diezmados Astros para cumplir labores de infielder suplente tras las distintas bajas del equipo en este inicio de temporada.

Los reportes indican que los Astros valoran la capacidad de Shewmake (ex selección de primera ronda del Draft de la MLB) para jugar múltiples posiciones en el cuadro, sirviendo como "seguro" ante cualquier lesión en el equipo grande.

Sin dudas, los Yankees están apostando al futuro con el cambio por el dominicano Sánchez, mientras que los Astros quieren respuestas inmediatas a su crisis de lesiones.

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