Yankees anuncian si Jasson Domínguez comenzará el 2026 en el roster de MLB

Después del Juego de Estrellas de la temporada pasada, las oportunidades para Jasson Domínguez comenzaron a disminuir, lo que generó un debate interno dentro de los New York Yankees sobre si el desarrollo del prospecto se había estancado.

Sin embargo, el gerente general de los mulos, Brian Cashman, dio a entender al New York Post que el jardinero dominicano cuanto menos empezará la ronda regular 2026 en el roster principal. El alto ejecutivo del club del Bronx reconoció que evaluó la posibilidad de enviar a finales del 2025 a las menores al nacido en Esperanza, aunque finalmente decidió darle la oportunidad de quedarse arriba todo el año.

Ese análisis continuará durante los Entrenamientos de Primavera, donde Domínguez seguirá siendo considerado el cuarto jardinero de los Yankees y un reemplazo ante cualquier situación inesperada de los titulares en las praderas: Cody Bellinger (leftfielder); Trent Grisham (centerfielder) y el capitán Aaron Judge (righfielder). De hecho, el Post agregó que El Marciano tendría que deslucir mucho en la pretemporada para no hacer el equipo en el Opening Day.

A su vez, el manager Aaron Boone destacó en la web de MLB que la organización cuenta con mucho talento y que tanto Domínguez como Spencer Jones, otra de las joyas de las granjas, forman parte importante del futuro. El quisqueyano, considerado uno de los prospectos más prometedores de los últimos tiempos, debutó en la elitista liga en 2023 conectando un jonrón en su primer turno al bate frente a Justin Verlander. No obstante, su inicio fue interrumpido tras apenas ocho juegos debido a una cirugía Tommy John.

En 2024, el cañonero ambidiestro participó únicamente en 18 partidos en Grandes Ligas, la mayoría durante septiembre, mientras que a lo largo de 123 desafíos del 2025 registró .257 de average con 10 cuadrangulares, 47 impulsadas y 23 bases robadas, desempeñándose defensivamente en el bosque izquierdo.

Uno de los aspectos que Nueva York espera que mejore El Marciano es su rendimiento frente a lanzadores zurdos, contra quienes ha tenido dificultades ofensivas. Boone explicó que Domínguez aún es un pelotero muy joven que no acumuló suficiente experiencia en las menores, lo que ha influido en su desarrollo como bateador a ambos lados del plato. "Estamos hablando de un jugador muy, muy joven que no jugó mucho béisbol de ligas menores. Es un bateador diestro natural, así que no creo que sea imposible que en algún momento conecte del lado derecho como del izquierdo".

Las venideras semanas de Spring Training serán clave para definir el rol de la promesa quisqueyana. Asimismo, cualquier lesión en los jardines podría abrirle nuevas oportunidades, especialmente considerando la incertidumbre física del designado Giancarlo Stanton, quien el año anterior sólo disputó 77 compromisos a raíz a problemas en ambos codos, condición que sigue bajo control pero que no ha desaparecido por completo.

