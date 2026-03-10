Yankees anuncian a Max Fried como abridor del Opening Day

Max Fried será el encargado de abrir la temporada para los New York Yankees en 2026. Es que el manager Aaron Boone confirmó a la web oficial de MLB que el zurdo tomará la bola en el Opening Day, el 25 de marzo, en la visita a los San Francisco Giants.

La designación llega después de que el seleccionado a tres Juegos de Estrellas asumiera el papel de principal referencia del cuerpo de lanzadores durante gran parte de la zafra pasada, especialmente a raíz de los problemas físicos del as Gerrit Cole. Sin embargo, en 2025 no fue el ex Atlanta Braves quien inició el primer duelo del calendario, ya que dicha responsabilidad recayó en Carlos Rodón.

Antes de que el club hiciera oficial la decisión, el propio Fried habló al periodista Bryan Hoch sobre su preparación para el inicio del torneo y el ambiente particular que se vive durante el Spring Training. "Definitivamente estoy ansioso, sabiendo que el comienzo de la temporada es rápido. Se siente un poco extraño porque tenemos a muchos peloteros todavía en el Clásico Mundial de Béisbol. Simplemente estamos haciendo lo necesario todos los días para prepararnos para el primer juego".

Para el dueño de cuatro Guantes de Oro como pitcher, será la quinta vez que asuma la responsabilidad de subir al morrito en el Día Inaugural, dado que cumplió con semejante responsabilidad para los Braves en 2019, 2021, 2022 y 2023.

Max Fried will start on Opening Day for the Yankees, per Aaron Boone pic.twitter.com/ih1XdrNNPM — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 10, 2026

Entretanto, la confirmación de Boone llegó tras una sólida actuación de Fried durante un encuentro de pretemporada en el que los Yankees cayeron 5-3 ante Pittsburgh Pirates en el George M. Steinbrenner Field. Allí, el siniestro de 32 años completó 4.0 innings con 67 lanzamientos; 42 de ellos strikes, permitiendo únicamente dos hits, incluyendo un jonrón solitario del receptor Endy Rodríguez, aunado a ponchar a seis bateadores sin conceder boletos.

El propio timonel de los mulos destacó especialmente la consistencia del zurdo durante esa presentación. "Le dije que fue divertido verlo. Fue una de esas noches en las que lo tenía todo funcionando y consiguió un ritmo realmente bueno. Su cutter estuvo muy bien al principio. Me pareció que estuvo realmente impecable".

Fried aterrizó en el Bronx antes de la campaña 2025 luego de firmar un contrato de ocho años y 218 millones de dólares. Y en su primer ejercicio con el tradicional uniforme a rayas registró marca de 19-5 y una efectividad de 2.86, además de establecer topes personales en aperturas (32), entradas espaciadas (195.1) y ponches (189).

De cara al 2026, el jerárquico brazo liderará una rotación que también contará con Cam Schlittler, Will Warren, Ryan Weathers y Luis Gil, mientras la novena neoyorquina espera recuperar a Cole y Rodón en algún momento de la primera mitad de la justa.

