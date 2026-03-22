Yankees cambian al venezolano Jorbit Vivas a los Nationals por un prospecto del pitcheo

New York Yankees y Washington Nationals concretaron un movimiento que involucra talento joven y proyección a futuro.

En efecto, la web oficial de MLB reveló primero que nadie que la popular organización del Bronx decidió desprenderse del infielder venezolano Jorbit Vivas a cambio del lanzador colombiano Sean Paul Liñán, considerado uno de los principales prospectos del sistema de los capitalinos.

La operación responde, en gran medida, a la situación contractual y deportiva de Vivas dentro de los Yankees. A sus 25 años, el utility de cuadro no contaba con un lugar definido en el roster de cara al Opening Day, mientras que su falta de opciones en las menores complicaba cualquier intento de mantenerse en el club sin exponerse en waivers, lo que incrementaba el riesgo de perderlo "gratis".

Vivas tuvo su debut en Grandes Ligas en 2025, aunque con resultados discretos, dado que registró una línea ofensiva de .161/.266/.250, con un cuadrangular en 66 turnos. Sin embargo, su rendimiento en Triple A ofrecía un panorama alentador, ya que promedió de .270 y un notable .389 de OBP junto a cuatro jonrones, 43 remolques y 12 estafadas en 100 desafíos, mostrando versatilidad defensiva.

The New York Yankees today announced that they have acquired minor league right-handed pitcher Sean Paul Liñan from the Washington Nationals in exchange for INF Jorbit Vivas. — Yankees PR Dept. (@YankeesPR) March 22, 2026

El infielder había llegado a los Yankees en 2023 procedente de Los Angeles Dodgers, en una transacción que también incluía al relevista mexicano Víctor González; a la vez que el prospecto Trey Sweeney tomaba el camino inverso.

Ahora en Washington, Vivas tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en el máximo nivel debido a que es capaz de desempeñarse como alternativa en la segunda base detrás de Nasim Núñez, así como cubrir la antesala en apoyo del joven Brady House. Claro está, en esa competencia interna debe luchar con el dominicano José Tena, quien parte dentro de los candidatos para roles utilitarios.

Por su parte, Liñán representa una apuesta interesante para los Yankees. El derecho de 21 primaveras, quien llegó previamente a los Nationals en una operación que involucró al jardinero Alex Call, procedente de los Dodgers, llamó la atención por la calidad de su cambio de velocidad, considerado uno de los mejores entre los prospectos de MLB. Durante 2025, el nacido en Cartagena acumuló 106 ponches en 77.1 entradas, repartidas en cuatro niveles de ligas menores.

Con este intercambio, ambas organizaciones responden a necesidades distintas: los neoyorquinos suman profundidad en su pitcheo a futuro y Washington incorpora una pieza versátil, capaz de aportar de inmediato en el cuadro interior.

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