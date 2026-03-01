Yankees estuvieron en negociaciones con los Rangers por el campocorto estrella Corey Seager

Corey Seager fue motivo de una pequeña batalla gerencial entre New York Yankees y Boston Red Sox, quienes intentaron adquirir al campocorto estrella de los Texas Rangers.

El periodista Joel Sherman reveló que las franquicias que protagonizan el clásico de MLB también sostuvieron conversaciones en paralelo con su par texana para evaluar un posible movimiento por uno de los torpederos más completos de la actualidad e invitado a cinco Juegos de Estrellas.

Seager, que cumplirá 32 años en abril, mantiene su estatus elitista pese a un 2025 marcado por inconvenientes físicos. En 102 encuentros disputados la pasada temporada el cañonero zurdo registró 6.2 WAR y .271 de promedio de bateo con 21 cuadrangulares, 50 impulsadas y un OPS de .860, aunque su impacto ofensivo volvió a quedar en evidencia, sin importar las dos lesiones sufridas en los isquiotibiales a inicios de curso y una apendicectomía a finales de agosto.

Entretanto, las métricas avanzadas refuerzan el valor del MVP de las Series Mundiales de 2020 y 2023. Según Baseball Savant, el experimentado pelotero se ubicó en percentiles sobresalientes en varios departamentos clave: 93 en velocidad de salida promedio (92.9 mph), 92 en porcentaje de barriles (15.3%) y 95 en porcentaje de contactos fuertes (53.6%); números que confirman que, cuando está saludable, sigue siendo uno de los mejores cañoneros de las mayores.

Y en defensa, el ex Los Angeles Dodgers también respondió con solvencia, dado que acumuló 4 Outs por Encima del Promedio (OAA), situándose en el percentil 85 de la liga en esa métrica, otro indicativo de que continúa aportando valor integral en el terreno.

¿Por qué los Yankees no firmaron a Corey Seager en el invierno de 2021/2022?

Eso sí, la posibilidad de ver a Seager con el uniforme de blanco y rayas no es nueva, pues en el Bronx tuvieron la oportunidad de competir por sus servicios durante la agencia libre posterior a la temporada 2021. Sin embargo, la afamada organización decidió no profundizar en las negociaciones debido a la confianza que tenía en su principal prospecto del momento y actual "titular" en la posición 6, Anthony Volpe.

Finalmente, el acreedor de tres Bates de Plata firmó con Texas un contrato de 10 años y 325 millones de dólares. Si bien es cierto que dos años después del millonario acuerdo, Seager ayudó a los vigilantes a conseguir el anillo de MLB, dicha entidad quiere deshacerse de un compromiso al que todavía le restan seis campañas y más de 189 millones de dólares pendientes por pagar.

En conclusión, el pacto financiero y su historial reciente de lesiones representan factores importantes en cualquier negociación en torno al jerárquico campocorto. Aún así, su producción cuando está en el campo lo mantiene como una pieza codiciada, por lo que a los Yankees no se les debe descartar si Volpe no termina de explotar en la venidera zafra.

