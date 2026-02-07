Yankees firman a Paul Goldschmidt para la temporada 2026 de las Grandes Ligas

Paul Goldschmidt estará al menos un año más en el Bronx. En efecto, el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y los New York Yankees volvieron a pactar por una temporada, según informó la propia web oficial de MLB.

Aunque los detalles económicos del contrato no han sido revelados, trascendió que el veterano inicialista rechazó propuestas superiores provenientes de algunas ligas internacionales para permanecer en su país, y específicamente en el Yankee Stadium.

Goldschmidt, de 38 años de edad, disputó 146 encuentros con los Bombarderos en 2025, dejando una línea ofensiva de .274/.328/.403 con 10 cuadrangulares. Su rendimiento fue especialmente destacado frente a lanzadores zurdos, ante quienes registró un OPS de .981 y conectó siete jonrones en 168 apariciones al plato; mientras que versus brazos diestros bajó a sólo tres vuelacercas y .619 de OPS.

Yankees, 1B Paul Goldschmidt reportedly agree to 1-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/RppVMo5DtP — MLB (@MLB) February 6, 2026

El MVP de la Nacional en 2022 probablemente ocupe el rol de backup de quien terminó como titular en la inicial durante la pasada zafra, Ben Rice, al tiempo que accionaría regularmente contra los pitchers zurdos. Su experiencia y capacidad defensiva, respaldada por cuatro Guantes de Oro, le permiten ser una pieza de mucho valor en la estructura del manager Aaron Boone.

Goldschmidt se prepara para iniciar la campaña número 16 de una destacada carrera en Grandes Ligas, misma en la que ha sido seleccionado en siete ocasiones al Juego de Estrellas y mantiene promedios ofensivos de .288/.378/.504, con 372 jonrones, 1.232 impulsadas y 174 bases robadas en más de 2.000 desafíos disputados entre Arizona Diamondbacks, St. Louis Cardinals y Yankees.

El regreso del veterano inicialista forma parte de una estrategia de continuidad por parte de la organización neoyorquina. Durante el invierno, la gerencia de Brian Cashman concretó apenas tres acuerdos para el roster principal: el retorno del utility de primer nivel Cody Bellinger, igual que el del dominicano Amed Rosario y ahora Goldy, a la vez que la principal adquisición externa resultó el abridor zurdo Ryan Weathers, obtenido desde Miami Marlins vía canje.

La novena del Bronx viene de una temporada en la que logró 94 victorias, pero finalizó en el segundo lugar de la División Este de la Americana, pese a conseguir el mismo récord que el ganador del segmento, Toronto Blue Jays. Posteriormente, el conjunto canadiense eliminó a los mismos Yankees en la Serie Divisional, camino a también vencer en la Serie de Campeonato y caer en el Clásico de Otoño.

