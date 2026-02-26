Yankees firman al veterano jardinero Randal Grichuk para la temporada 2026

Los New York Yankees continúan sumando alternativas de experiencia para el manager Aaron Boone, así que acordaron con el jardinero Randal Grichuk, según el periodista Joel Sherman.

El pacto con el jugador de 12 zafras en MLB es de ligas menores, pero incluye una invitación al campo de entrenamiento principal, tal y como ratificó otro jornalero, Jack Curry. De esa manera, el patrullero de 34 años buscará ganarse un lugar para el Opening Day, lo que daría opciones al cuerpo técnico que encabeza Boone, a sabiendas de que son pocos los bateadores derechos con los que cuenta.

Grichuk llega al Bronx luego de una temporada 2025 complicada; de hecho, la menos productiva de su carrera desde actúa a tiempo completo. Es que dividido entre Arizona Diamondbacks y Kansas City Royals registró línea ofensiva de .228/.273/.401 con nueve cuadrangulares y 27 impulsadas en 113 encuentros.

Aún así, quien también representara a St. Luis Cardinals y Toronto Blue Jays, entre otros clubes, mantuvo cierto valor frente a lanzadores zurdos, con un OPS de .703 y siete jonrones en 183 apariciones al plato. Asimismo, en 2024 había ligado un sólido OPS de .875 con Arizona, lo que demuestra que todavía puede aportar con el madero en situaciones específicas.

Per @JackCurryYES, Randal Grichuk will be joining the Yankees as a non-roster invite to Spring Training



The 12-year MLB veteran spent 2025 with the Diamondbacks & Royals, hitting .228 with 7 HR & 22 RBI in 113 games. pic.twitter.com/psp1RNvkCN — Yankees Videos (@snyyankees) February 26, 2026

Precisamente, el historial de Grichuk contra pitchers siniestros resulta atractivo para unos Yankees que proyectan una alineación con pocos derechos, al punto que se estima que sólo cinco formarían parte del roster del Día Inaugural, Paul Goldschmidt y Amed Rosario, y ambos estarían contemplados para funciones de backup en primera y tercera base, respectivamente.

En ese escenario, Grichuk quizás encaje en un esquema compartido en los jardines con el centerfielder Trent Grisham; este último ante brazos derechos y el primero, versus zurdos, aunque dicho movimiento provocaría que el teórico guardabosque izquierdo, Cody Bellinger, se mueva al centro.

Claro está, la competencia por un puesto en la nómina de los Bombarderos no será sencilla, dado que también lucharán el ambidiestro venezolano Oswaldo Cabrera, al joven talento dominicano Jasson Domínguez y el poderoso prospecto Spencer Jones. No obstante, el hecho de que estos tres jugadores aún cuenten con opciones de bajar a las menores le otorgaría cierta ventaja al ex Royals, siempre que demuestra valía en los compromisos de exhibición.

A modo global en las mayores, Grichuk promedia .251 de bateo y 298 de OBP con 212 cuadrangulares, pese a reunir cinco ejercicios superando los 22 vuelacercas.

