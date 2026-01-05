Yankees hacen oferta oficial a Cody Bellinger

Los New York Yankees siguen intentando asegurar la continuidad de Cody Bellinger, uno de sus jugadores más destacados, e integrales, de la temporada anterior.

De hecho, el periodista Jon Heyman reportó que la afamada organización del Bronx ya presentó una oferta formal al jardinero de 30 años y tiene previsto reunirse con éste en los próximos días, a fin de avanzar en las negociaciones.

Bellinger, quien se salió de su contrato en noviembre pasado, renunciando a 27.5 millones de dólares para el 2026, tuvo un impacto inmediato y muy positivo en su primer curso con los Yankees, al punto de firmar uno de los mejores de su carrera, cortesía de una línea de bateo de .272/.334/.480, junto a 29 cuadrangulares, 98 empujadas y 13 estafadas en 152 encuentros. Asimismo, su consistencia en el plato resultó clave para ayudar a Aaron Judge a sostener la ofensiva del equipo a lo largo del calendario regular.

Los New York Yankees necesitan traer de vuelta a Cody Bellinger | Jim McIsaac/GettyImages

Pero al margen de su producción con el bate, el MVP de la Liga Nacional en 2019 brilló con el guante, gracias a su versatilidad y solidez en los jardines, reflejado en las 12 carreras salvadas que registró, una cifra que subraya su valor integral como pelotero. Esta combinación de ataque, defensa y experiencia en escenarios de alta presión ha convertido el posible regreso del doble All Star de MLB en una prioridad para la directiva de los Bombarderos.

Por otro lado, los neoyorquinos han exhibido una estrategia conservadora en la presente temporada baja, limitándose principalmente a reforzar la profundidad del roster con incorporaciones secundarias. En ese contexto, retener a una pieza como Bellinger representa una forma de mantener la competitividad sin necesidad de una reestructuración mayor de dicha nómina.

¿Quiénes se pelean con los Yankees la firma de Cody Bellinger?

La popular organización del Bronx no está sola en la puja por el ganador del anillo de Serie Mundial con Los Angeles Dodgers en 2020.

En efecto, el mercado de Bellinger es amplio y competitivo, ya que divisas del calibre de los propios azules, igual que New York Mets y San Francisco Giants han mostrado interés serio en adquirirlo, factor que podría elevar tanto el valor económico como la duración del hipotético contrato.

Con varios pretendientes y un rendimiento reciente que respalda sus aspiraciones, el futuro de Cody Bellinger se perfila como uno de los temas más atractivos de la agencia libre, y elemental dentro de unos Yankees quienes lucen urgidos de incorporar un madero zurdo de primer nivel.

