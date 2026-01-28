Yankees podrían buscar un cambio con los Nationals por CJ Abrams para reforzar el campocorto

Los New York Yankees continúan analizando posibles movimientos para reforzar su roster de cara a la próxima temporada de MLB. Pues una de las posiciones que genera mayor debate interno en el Bronx es el campocorto, al punto que el nombre de CJ Abrams, de Washington Nationals, empieza a ganar fuerza.

El analista Jim Bowden señaló que los Bombarderos empiezan a considerar seriamente adquirir al veloz torpedero, quien habría estado cerca de ser enviado hace días a los San Francisco Giants, sólo que estos no quisieron mandar un importante paquete de prospectos como retorno a Washington.

Eso sí, los Nationals ya dieron un paso importante en su proceso de reestructuración al traspasar al lanzador MacKenzie Gore a los Texas Rangers, con lo que abrieron la puerta a que otras piezas clave del equipo puedan salir. De ese modo, Abrams aparece como uno de los elementos más atractivos bajo la gestión del nuevo ejecutivo en la capital estadounidense, Paul Toboni, considerando que se trata de un campocorto All Star (2024) y con proyección a largo plazo.

CJ Abrams gusta a la gerencia de los Yankees | Jim McIsaac/GettyImages

Mientras tanto, los Yankees pudieran requerir del pelotero de 25 años antes del Opening Day, debido al problema suscitado con su teórico torpedero principal Anthony Volpe, quien se recupera de una rotura de labrum (hombro) sufrida la temporada pasada, que lo llevó a operarse en octubre. Es cierto que el regreso a la acción de éste se prevé para mediados de febrero; sin embargo, su estado físico genera cierta cautela dentro de la organización.

¿Qué equipos pelearían con los Yankees por CJ Abrams?

Aunado a Nueva York, entre los posibles socios comerciales de Washington para acordar un intercambio por Abrams se mencionan a Boston Red Sox, San Diego Padres y Seattle Mariners. De hecho, Bowden agregó que si los Nats logran recibir entre tres y cinco prospectos de calidad, el canje sería considerado un paso lógico para fortalecer su futuro.

En el caso de los Yankees, cualquier intento por los servicios del CJ implicaría una decisión importante: desprenderse o no de Volpe. Parte de la afición vería con buenos ojos un nuevo dueño de la posición 6 en el Bronx, aunque el costo en jóvenes promesas se antoja elevado. Además, el encaje de Abrams no sería perfecto en ataque, dado que el manager Aaron Boone ya proyecta una alineación con varios bateadores zurdos, como Cody Bellinger, Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr., así que la estrategia de los Mulos luciría predecible.

Por otro lado, Boone y su cuerpo técnico cuentan con alternativas internas en el infield, de la talla de Oswaldo Cabrera, Amed Rosario y José Caballero, tres toleteros derechos que ofrecen flexibilidad.

