Yankees podrían firmar a ex jugador de los Padres para reforzar su infield en 2026

El gerente de los New York Yankees, Brian Cashman, ha declarado que está bastante seguro de que su roster para la temporada de 2026 puede darle el campeonato. Sin embargo, en MLB corren rumores de que el trabajo de su oficina no ha terminado.

En la escuadra del Bronx están buscando un bateador derecho que ayude a Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Cody Bellinger con la producción ofensiva. Pero también tienen una necesidad a la cual responder.

Su campocorto titular, Anthony Volpe, viene de una temporada de altibajos en el plato y con muchos problemas defensivos, lo que abrió la puerta a los rumores desde hace meses. Pero ahora también se sabe que no se recuperará de su cirugía en el hombro a tiempo para el Opening Day y que incluso se perderá al menos el primer mes de campaña.

En la reserva tienen a José Caballero (llamado a comenzar como torpedero titular en ausencia de Volpe), Amed Rosario y Oswaldo Cabrera. Pero la defensa de Rosario no es la más sólida y Cabrera está recuperándose de una lesión en el tobillo que lo llevó al quirófano, lo que genera incertidumbre.

Eso ha llevado a los neoyorquinos a sondear el mercado y aunque se les ha vinculado como interesados en conseguir por la vía del cambio a CJ Abrams, también se dice que pueden ir a la agencia libre por un infielder veterano, José Iglesias. Sí, el mismo de la era “OMG” en los Mets.

¿Qué puede aportar José Iglesias?

El cubano de 36 años ha jugado por 13 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos, incluyendo los Mets, Boston Red Sox y Baltimore Orioles por lo que tiene un buen conocimiento de la división y de lo que significa jugar en Nueva York.

Iglesias viene de un año complicado con el uniforme de San Diego Padres (.229/.298/.294, OPS de .592, 14 extrabases, 36 impulsadas), pero en 2024 tuvo su campaña estelar en Queens: .337/.381/.448, OPS de .830, 4 jonrones, 16 dobles y un triple con 26 remolcadas. Más allá de esos números y lo que pueda aportar como bateador derecho, su principal arma es la defensa.

San Diego Padres no pudo contar con la mejor versión de José Iglesias | David Frerker-Imagn Images

Un análisis de Joseph Randazzo para Sports Illustrated señala que “Si compitiera con Caballero por el puesto de campocorto, podría ser un contendiente viable. Iglesias tuvo 2 Outs Por Encima del Promedio en esa posición”.

Además es versátil, ha defendido el campocorto, la segunda base y también la tercera y ha pasado tiempo en el jardín izquierdo.

“Iglesias no sólo podría tener la oportunidad de competir por el puesto de campocorto del Día Inaugural, sino que, en caso de emergencia, si Jazz Chisholm Jr. se lesionara, ya que siempre es candidato a la lista de lesionados, también podría ocupar ese puesto. Su bate no se acercaría al de Chisholm, pero al menos sería una defensa firme”, opina Randazzo.

Su valor de mercado lo hace también una opción viable para los Yankees. De acuerdo con el portal especializado Spotrac, el cubano se proyecta a ganar 1.4 millones de dólares en 2026.

Más noticias sobre los New York Yankees