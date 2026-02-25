Yankees podrían tomar decisión drástica con Anthony Volpe tras la irrupción de José Caballero

Los New York Yankees afrontan la pretemporada de MLB con un panorama inesperado en el campocorto. Lo que parecía ser una posición definida a largo plazo con Anthony Volpe en rol de titular indiscutido, hoy presenta matices importantes tras la operación de hombro del primero y el sólido desempeño primaveral de José Caballero.

Es que Volpe no estará listo para el arranque oficial del curso, luego de someterse a una cirugía en el hombro debido a una lesión sufrida en 2025. Por ende, la organización del Bronx ha sido cautelosa con su recuperación y no tiene previsto apresurar su regreso a inicios de abril, priorizando que recupere completamente la fuerza y estabilidad en el brazo antes de reintegrarlo al roster activo.

Mientras tanto, Caballero ha aprovechado cada oportunidad desde que arribó a los Yankees a mediados de la campaña pasada y en los actuales juegos de exhibición. Efectivamente, el infielder panameño ha bateado para .333 con un jonrón y un notable .429 de porcentaje de embasado, números que han fortalecido su candidatura para asumir la titularidad en la posición 6 para el Opening Day, el 25 de marzo en casa de los San Francisco Giants. El rendimiento ofensivo del canalero, sumado a su versatilidad con el guante y energía en el terreno, lo colocan prácticamente en el lineup del manager Aaron Boone en la citada fecha inaugural.

Pero la situación podría ir más allá de una solución temporal. De acuerdo al periodista Joel Sherman, los mulos estarían considerando enviar a Volpe a Triple A una vez concluya su asignación de rehabilitación, siempre y cuando Caballero mantenga su buen nivel dentro de la alineación de Boone en las primeras semanas de zafra. La idea no respondería únicamente al estado físico del torpedero de 24 años, también a su involución en muchas facetas de su juego en 2025 cuando dejó sus peores dígitos en OBP (.272), bases robadas (18) y en defensa, recordando que encabezó a los torpederos de las mayores en errores (19).

La posible decisión reflejaría un enfoque pragmático por parte de la gerencia neoyorquina. Volpe sigue siendo una pieza clave para el futuro de la organización, pero el rendimiento inmediato pesa en un club con aspiraciones de llegar y ganar la Serie Mundial. Si Caballero consolida su impacto ofensivo y responde con el guante, la competencia interna podría redefinir el panorama en el campocorto, al menos en la primera mitad del 2026.

