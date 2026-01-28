Yankees reclaman en waivers a ex lanzador prospecto de los Mets

Los New York Yankees realizaron movimientos en su roster, a fin de potenciar el mismo a días de abrir formalmente el Spring Training de MLB en 2026. Lo paradójico del caso es que los mulos adicionaron una pieza que estuvo en la zafra anterior con sus rivales citadinos, Mets, al margen de que perteneció a inicios de esta semana a los Texas Rangers.

Efectivamente, la popular novena del Bronx reclamó al lanzador derecho Dom Hamel desde la lista de waivers de los texanos, decisión que obligó a los dirigidos por Aaron Boone a colocar en asignación al zurdo Jayvien Sandridge y al utility Marco Luciano, tal y como confirmó la web oficial de Grandes Ligas.

Hamel llega a los Yankees en busca de estabilidad tras un recorrido agitado en los últimos meses. El antiguo prospecto, hoy de 26 años, fue seleccionado originalmente en la tercera ronda del draft de 2021 por los Mets y durante su paso por las granjas estuvo considerado como un futuro abridor del equipo principal.

The Yankees have claimed Dom Hamel off of waivers



Hamel made his MLB debut in 2025 with the Mets prior to spending time with the Orioles' and Rangers' organizations pic.twitter.com/VmG2HvnpBd — Yankees Videos (@snyyankees) January 27, 2026

Asimismo, el nuevo refuerzo de los Yankees se estrenó en las mayores en 2025 cuando vio acción en un encuentro ante los San Diego Padres el 17 de septiembre. En esa presentación trabajó 1.0 entradas en rol de relevista, sin permitir carreras pese a ceder tres imparables y golpear un bateador. A lo largo de la campaña pero en Triple A, el brazo en cuestión dejó marca de 4-6 con 5.32 de efectividad.

A pesar de ser reconocido como el Lanzador del Año en las Menores dentro de la organización metropolitana, Hamel totaliza entre todas las categorías previas a MLB un récord de 27-24 y un mal 4.91 en rayitas limpias admitidas. De hecho, cuando los inquilinos del Citi Field lo pusieron en waivers el pasado 18 de septiembre, el mencionado pitcher fue tomado a los días por los Baltimore Orioles, previo a pasar de la misma vía a los Rangers, escuadra que intentaba desprenderse de sus servicios a partir del reciente 20 de enero.

Por otro lado, Jayvien Sandridge tuvo una participación muy limitada con los Yankees, apareciendo en un sólo encuentro en 2025, en el que permitió dos carreras en apenas 0.2 innings. Entretanto, el dominicano Luciano era un prospecto de los San Francisco Giants que dejó la bahía a inicios de diciembre y había pasado por Pittsburgh Pirates, Baltimore y Nueva York en el último mes y medio.

