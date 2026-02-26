Yankees retirarán el número 52 de CC Sabathia en septiembre

Los New York Yankees rendirán homenaje a una de las figuras más importantes de su historia reciente. En efecto, los mulos retirará el próximo 26 de septiembre el número 52 de CC Sabathia, aunado a colocar su placa conmemorativa en Monument Park antes del encuentro frente a los Baltimore Orioles.

Con semejante decisión, el dueño de un Cy Young y seis invitaciones al Juego de Estrellas de MLB se convertirá en el vigesimocuarto ex pelotero en recibir la distinción por parte del club que hace vida en el Yankee Stadium, siendo el primero desde que Paul O'Neill fue honrado en 2022 con el retiro del jersey 21. Hasta ahora, la tradicional franquicia ha retirado 23 dígitos distintos, con el 8 compartido en honor a Yogi Berra y Bill Dickey.

Asimismo, el antiguo abridor zurdo se unirá en Monument Park a viejos compañeros con los que ganó el último anillo de Serie Mundial de los Yankees, hablando de Derek Jeter y Andy Pettitte, y cuyas placas se sitúan desde hace algunos años detrás de la barda del jardín central.

From the first number that hung in my locker to 52 forever hanging in Monument Park - this HOF journey has come full circle. To have my number retired by the New York Yankees this year is one of the greatest honors of my life. The LegaCCy continues. pic.twitter.com/EwmLFEMhW4 — CC Sabathia (@CC_Sabathia) February 25, 2026

Sabathia dejó una huella profunda a lo largo de 19 temporadas en Grandes Ligas, ya que además de su mencionado Cy Young de la Americana en 2007 con Cleveland Indians (hoy Guardians) y sus seis All-Star, se erigió en pieza clave para que la divisa del Bronx se llevara el Clásico de Otoño en 2009, luego de llevarse el MVP de la Serie de Campeonato del joven circuito.

En su trayectoria con Cleveland (2001-2008), Milwaukee Brewers (2008) y Yankees (2009-2019), CC acumuló marca de 251-161 con 3.74 de efectividad y 3.093 ponches; cifra, esta última, sólo superada por Randy Johnson y Steve Carlton entre lanzadores zurdos. En 2025, fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown en su primera aparición en la boleta, reafirmando su lugar en el grupo de inmortales de la disciplina.

Ya con New York, Sabathia dejó foja de 134-88 con 3.81 en rayitas limpias y 1.700 retirados por la vía del abanicado, consolidándose como el as de la rotación durante más de una década dentro de la organización de mayor renombre del béisbol.

La lista de números retirados por los Yankees incluye leyendas como Babe Ruth (3), Lou Gehrig (4), Joe DiMaggio (5), Mickey Mantle (7), Mariano Rivera (42) y Jorge Posada (20), entre otros íconos. Cabe recordar que el 42 también resultó retirado de manera universal en 1997 en honor a Jackie Robinson, convirtiéndose en el único fuera de circulación en MLB.

