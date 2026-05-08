Yankees suben a MLB al gran prospecto Spencer Jones

Los New York Yankees volvieron a sacudir el panorama de MLB con el ascenso de Spencer Jones, una de las promesas más intrigantes de toda la organización.

La decisión llega en un momento positivo, pero clave para el popular equipo del Bronx, luego de que el jardinero dominicano Jasson Domínguez ingresara al protocolo de conmoción cerebral y posteriormente fuera enviado a la lista de lesionados.

El movimiento refleja la urgencia competitiva con la que se manejan los Yankees, quienes a pesar de tener el mejor récord de las mayores (26-12), apenas le sacan medio juego a Tampa Bay Rays en la cima de la División Este de la Liga Americana. Ahora, con una ofensiva liderada por el impresionante rendimiento de Aaron Judge, la franquicia neoyorquina apuesta por el talento y el poder descomunal de Jones para mantener el ritmo ganador.

A sus 24 años, el toletero zurdo todavía es considerado el sexto mejor prospecto del club, según MLB Pipeline. Su físico llama inmediatamente la atención, pues mide 2.00 metros de altura y pesa 240 libras, características que lo convierten en un pelotero imponente tanto en defensa como en ataque.

Spencer Jones, the Yankees' No. 6 prospect, will reportedly be called up by the team, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/vUkh9VDkhE — MLB (@MLB) May 7, 2026

Aunque los reportes de scouts aún señalan dudas sobre la consistencia de su bateo, el poder de Jones es indiscutible. Las evaluaciones le otorgan una calificación de 65 en poder, mientras que su herramienta de contacto sigue siendo el aspecto más cuestionado de su desarrollo; no obstante, su combinación de fuerza, velocidad y atleticismo le da un perfil sumamente atractivo.

Antes de recibir el llamado al equipo grande, Jones ya había conectado 11 cuadrangulares con 41 empujadas y siete bases robadas en la presente temporada en Triple A. Asimismo, dejó números impresionantes entre Clase A y Doble A en 2025, gracias a 35 jonrones, promedio de .274, porcentaje de embasado de .362 y slugging de .571, junto a 29 estafadas.

Otro aspecto que genera entusiasmo dentro de la prestigiosa entidad es su capacidad defensiva. Incluso con su enorme tamaño, varios evaluadores consideran que tiene mejores probabilidades de mantenerse como jardinero central que el propio Jasson Domínguez debido a sus largas zancadas y gran capacidad atlética. Esto asumiendo que Trent Grisham no será firmado de nuevo tras la actual zafra.

Sin dudas, los Yankees esperan que Spencer Jones aporte energía inmediata y se convierta en el próximo “Baby Bomber” del Bronx. Con algunos altibajos recientes de Anthony Volpe y la ausencia temporal de Domínguez, Nueva York necesita nuevas figuras capaces de responder bajo presión y ayudar a Judge en materia productora.

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