Yankees subirán al prospecto puertorriqueño Elmer Rodríguez para abrir contra los Rangers

Elmer Rodríguez está cada vez más cerca de cumplir el principal sueño de cualquier prospecto: debutar en MLB. El portentoso abridor puertorriqueño recibirá su primera oportunidad en el roster principal de los New York Yankees, este miércoles versus Texas Rangers.

La noticia fue confirmada por el manager Aaron Boone, quien informó a la prensa que la promesa puertorriqueña se ganó el derecho a ser promovido, tras varias semanas de rendimiento sólido en ligas menores, donde demostró control, capacidad para generar ponches y madurez sobre el montículo.

Durante su desempeño con el Scranton/Wilkes-Barre, filial Triple-A de los Yankees, Rodríguez dejó números llamativos que respaldan su ascenso, ya que, pese a dejar marca de 1-2, cosechó una notable efectividad de 1.27 en 21.1 entradas, divididas en cuatro aperturas en las que mostró dominio constante y una notable facilidad para limitar el daño ofensivo de sus rivales.

Aaron Boone tells us Elmer Rodriguez will be called up to make his MLB debut tomorrow pic.twitter.com/LdLylYReEy — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 28, 2026

El desarrollo del boricua no ha sido casualidad, ya que en 2025 había llamado la atención de su divisa al finalizar entre los líderes de ponches, cortesía de 176, equivalente a una tasa superior a 10 por cada 9.0 innings trabajados, misma que ratifica su perfil de brazo de alto impacto. Su evolución en ese renglón continuó durante el presente calendario dado que sumó 13 retirados por abanicados en 15.2 episodios dentro de sus últimas tres salidas.

La carrera del derecho nacido en Trujillo Alto ha tenido una progresión interesante desde que fue seleccionado por los Boston Red Sox en la cuarta ronda del Draft de MLB 2021. Asimismo, su cambio de franquicia ocurrió durante las Reuniones Invernales de 2024, cuando resultó adquirido por los Yankees en un movimiento que involucró al receptor venezolano Carlos Narváez y dinero destinado a firmas internacionales, camino al Fenway Park.

A partir de entonces, Rodríguez elevó considerablemente su estatus de prospecto. En su primera campaña en el sistema neoyorquino dominó en Clase-A Alta y Doble-A previo a cerrar el 2025 con experiencia en Triple-A, totalizando 11-8 y 3.12 en rayitas admitidas en 150.0 episodios.

Es cierto que la rotación de los Yankees cuenta con profundidad y calidad, al tiempo que espera el regreso de figuras importantes como Gerrit Cole y Carlos Rodón; sin embargo, el ascenso de la perla boricua representa una nueva muestra de la confianza que la popular organización deposita en sus jóvenes brazos, tras los exitosos casos de Luis Gil , Cam Schlittler y, recientemente, Will Warren.

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