Yankees también suben al relevista venezolano Kervin Castro

Los New York Yankees continúan ajustando su roster mientras atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada. Tras asegurar una contundente victoria de 9-2 sobre los Texas Rangers, la organización decidió durante la madrugada del viernes enviar al derecho Brendan Beck nuevamente a Triple-A y promover al venezolano Kervin Castro.

La información fue reportada por el periodista Francys Romero, quien detalló que dicho movimiento busca reforzar un bullpen que todavía genera ciertas dudas dentro de un equipo que atraviesa una gran racha positiva, considerando que acumula seis series consecutivas ganadas y sigue consolidándose como uno de los clubes más competitivos de la Liga Americana, aunado a liderar la División Este.

Beck tuvo la oportunidad de debutar en MLB durante el encuentro del jueves en el Yankee Stadium. El estadounidense ingresó después de la salida del abridor Paul Blackburn y trabajó 3.0 entradas completas en las que permitió dos carreras limpias y dos imparables, además de conceder tres boletos y registrar un ponche, totalizando 52 lanzamientos, de los cuales 28 fueron strikes.

The Yankees are calling up RHP Kervin Castro to replace Brendan Beck on the active roster, per @francysromeroFR #Yankees pic.twitter.com/Ud2YaGuMio — Fireside Yankees (@FiresideYankees) May 7, 2026

Aunque Beck mostró momentos interesantes, el cuerpo técnico encabezado por Aaron Boone decidió recurrir al relevista zurdo Tim Hill cuando su novena todavía se encontraba abajo en el marcador 2-1. Posteriormente, la ofensiva neoyorquina explotó en la sexta y terminó inclinando el partido de manera definitiva a favor de los suyos.

La historia de Beck ha estado marcada por la adversidad desde que fue seleccionado por los Yankees en la segunda ronda del Draft de MLB 2021 procedente de la Universidad de Stanford. Las lesiones frenaron considerablemente su desarrollo, al punto de perderse por completo las temporadas de 2022 y 2024; sin embargo, el derecho logró avanzar progresivamente en el sistema de ligas menores hasta concretar finalmente su esperado estreno en las mayores.

Ahora será el turno de Kervin Castro de intentar establecerse en el bullpen de Boone. El lanzador de 27 años no trabaja en MLB desde 2022, cuando tuvo participación con los San Francisco Giants y los Chicago Cubs.

Desde su llegada a la prestigiosa organización, previo al curso de 2024, Castro logró recuperarse de una cirugía Tommy John y ha mostrado un rendimiento sólido en Triple-A con los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. Gracias a sus actuaciones encima del box, el sudamericano recibió una nueva oportunidad para demostrar que puede convertirse en una pieza útil dentro del relevo de los mulos.

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