Yankees volverán a buscar un cambio con Pirates por el Cy Young Paul Skenes

La posibilidad de ver a Paul Skenes con el uniforme de los New York Yankees empieza a ser un tema recurrente en las Grandes Ligas, al margen de que el último Cy Young de la Nacional tiene contrato con los Pittsburgh Pirates hasta 2029.

Según el reportero Jon Heyman, la popular franquicia del Bronx ya intentó hacerse con los servicios del joven pero estelar lanzador antes de la fecha límite de cambios de la campaña pasada; sin embargo, los bucaneros rechazaron cualquier negociación, postura que no parece haber variado.

Claro que, a pesar de ese rechazo inicial, Heyman agregó que los Yankees no han desistido y se espera que continúen monitoreando la situación de Skenes con miras al futuro. El as de 23 años se ha consolidado rápidamente como una de las máximas figuras de MLB, en especial cuando en 2025 comandó a dicha competición en efectividad (1.97 en 32 aperturas) y WHIP (0.94), logros que le valieron, junto a sus 216 ponches y sin importar su foja de 10-10, el prestigioso Cy Young.

The Yankees tried to acquire Paul Skenes at the trade deadline last season, but the Pirates didn't even listen to their offer, per @JonHeyman.



The Yankees were prepared to offer four top prospects. pic.twitter.com/D4oxs2I3Ax — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 27, 2026

Por otro lado, algunos factores personales y fuera del terreno, han generado especulación sobre la posibilidad de ver al invitado a dos All-Star vestido de blanco y rayas. Es que su pareja, Livvy Dunne, reside en Nueva York, lo que podría interpretarse como un posible vínculo favorable hacia los Yankees, al margen de no haber indicios concretos de que esto influya en que el derecho presione a los Pirates para aceptar una transacción.

Por ahora, la realidad es clara: Skenes es el jugador franquicia de Pittsburgh, pero su nombre continuará ligado a rumores mientras los mulos sueñan con sumar a un talento generacional llamado a dominar las mayores por la siguiente década.

¿Cómo fue el debut de Paul Skenes en el Opening Day 2026?

El Opening Day de 2026 se transformó en una película de terror para la luminaria de los Pirates, quien fue retirado en la misma primera entrada en el City Field, tras una actuación muy por debajo de las expectativas contra los New York Mets.

Efectivamente, Skenes apenas logró registrar dos outs antes de abandonar el encuentro, permitiendo cinco carreras, cifra que iguala la peor presentación de su trayectoria, pero en esta ocasión sin completar el primer inning. Además, cargó con el revés.

De hecho, la breve apertura de quien también ganara el Novato del Año del viejo circuito en 2024 quedó registrada como la más corta para un vigente Cy Young en un Día Inaugural de MLB.

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