Yordan Álvarez sería la prioridad de los Boston Red Sox en el mercado de cambios de la MLB en 2026

Desde que se retiró David Ortiz en la temporada 2016, los Boston Red Sox no tienen un bateador designado de poder. Han pasado muchos por el puesto, pero ninguno ha llegado cerca de la producción que solía dejar "Big Papi".

Pero eso puede cambiar en los próximos años en el conjunto de Nueva Inglaterra. La ofensiva ha sido el gran problema de Boston en este inicio de temporada. Con un récord de 9-16, ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Los Astros de Houston pasan por una situación similar a la de Boston. Parece que el equipo necesita una restructuración y negociar a su bateador designado, Yordan Álvarez, puede estar sobre la mesa.

Álvarez encajaría muy bien en los Red Sox | Troy Taormina-Imagn Images

"Álvarez es el revulsivo que los Red Sox necesitan para levantar su ofensiva y salir de esa racha de partidos cerrados. Es también uno de los pocos bateadores que podría medirse de tú a tú con Aaron Judge si llegara a concretarse un duelo de revancha en octubre contra los Yankees", escribió el periodista Zachary D. Rymer de Bleacher Report.

Los Astros también ocupan el último lugar de su división, con récord de 10 victorias y 16 derrotas, con 3 triunfos en 10 partidos como visitantes.

Los registros ofensivos de los Red Sox los tienen como uno de los cinco peores equipos en carreras impulsadas y anotadas, mientras que son el peor equipo en cuanto a cuadrangulares se refiere.

Fiel a su estilo, Álvarez ha comenzado la temporada a todo tren. El cubano tiene una línea ofensiva de

.347/.466/.779 con un OPS extraordinario de 1.245, además de sumar 11 jonrones y 26 impulsadas en apenas 26 juegos.

Álvarez sería el zurdo de poder que necesita la alineación de Boston, aunque para traerlo necesitarían entregar a varios de sus mejores prospectos y quizás un jardinero. Jarren Duran o Wilyer Abreu podrían estar en la negociación.

Antes de hacer cualquier movimiento, los equipos se fijan mucho en los números del bateador en el estadio donde jugará como local. Álvarez tiene en Fenway Park un promedio de .488 con siete cuadrangulares y 16 remolcadas en solo 12 juegos disputados.

Si los Astros quieren lanzadores a cambio, para fortalecer su rotación, los nombres de Payton Tolle y Kyson Witherspoon parecen ideales para llegar al equipo dirigido por Joe Espada. Aunque es un movimiento que no será fácil, Álvarez sería la gasolina que necesitan los Red Sox para enmendar el camino y llegar a la postemporada.

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