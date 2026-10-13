Mourinho rompe el silencio tras su ausencia en la rueda de prensa ante el Villarreal

El pasado sábado, José Mourinho decidió no comparecer ante los medios de comunicación después de la victoria por 1-0 del Real Madrid ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, su ausencia tuvo un motivo particular: según trascendió, el técnico prefirió guardar silencio para evitar que sus declaraciones sobre el arbitraje pudieran derivar en una sanción disciplinaria.

Hoy, el técnico ha vuelto a dar la cara en la previa del partido de Champions League frente a la Roma.

El regreso de la Champions

Sobre el partido frente a la Roma y el regreso de la competición europea, el técnico señaló la dureza del equipo italiano.

"Nos han tocado los dos equipos más fuertes de Italia para empezar. En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca Roma. Un equipo fuerte, motivado por volver a jugar Champions en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien. Es un rival importante. No es todavía el momento de la presión de la Champions, de estás dentro o fuera, pero la presión nos la metemos nosotros mismos. Queremos ganar".

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase | David S. Bustamante/GettyImages

La expulsión de Vinícius, en el foco

Mourinho terminó especialmente molesto con la actuación arbitral de Díaz de Mera. La expulsión de Vinicius, después de tirar del pelo a Saliba, fue el episodio que terminó de colmar la paciencia del entrenador, que ya había manifestado su disconformidad con algunas decisiones arbitrales recientes.

En el día de hoy el portugués no ha querido hablar sobre ello: "Nada, nada. Partido de Champions, no tengo nada que comentar del partido del campeonato".

"No quiero comentar, pero voy a intentar que sea la última en ese sentido. Os invito a ver solamente el primer partido del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", añadió.

Cuatro ausencias en el plantel

En el apartado deportivo, el Madrid afronta el desplazamiento con cuatro bajas previstas. Éder Militão ya trabaja con el grupo, pero todavía necesita tiempo para recuperar el ritmo competitivo. Ferland Mendy también se reincorporó a los entrenamientos, aunque su regreso no se espera de manera inmediata.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Raúl Asencio, intervenido quirúrgicamente por una fisura en la tibia derecha, y Rodrygo, que sufrió una rotura del ligamento cruzado y del menisco externo de la rodilla derecha, tienen una recuperación más prolongada.

Con 22 jugadores del primer equipo disponibles, el conjunto merengue prepara su primer desplazamiento europeo después del parón internacional con la intención de llegar en las mejores condiciones al duelo contra la Roma.

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