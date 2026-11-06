Mourinho sorprende con sus declaraciones sobre Vinícius en el Real Madrid: "Para mí lo más importante es el equipo"

En la conferencia de prensa previa al encuentro del Real Madrid frente al Valencia, por la jornada 12 de LaLiga, José Mourinho fue consultado por la situación de Vinícius Jr. y las dificultades que representa encontrarle un lugar dentro del funcionamiento colectivo.

Aunque defendió el potencial del brasileño y aseguró que trabajará para recuperar su mejor versión, también lanzó un mensaje contundente: el equipo siempre estará por encima de cualquier individualidad.

Mourinho no quiere perjudicar al Real Madrid por Vinícius

La situación del delantero volvió a instalarse en el centro de la escena después de sus últimas actuaciones y de las preguntas sobre si el conjunto blanco consigue un mejor funcionamiento cuando él no está en el campo. Mourinho evitó alimentar esa discusión, pero dejó una postura muy clara sobre cómo administra a sus futbolistas.

"Para mí lo más importante es el equipo. Nunca, por voluntad propia, he querido perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador", expresó el técnico, en una declaración que refleja el criterio que pretende mantener durante la temporada.

🚨 José Mourinho: "The team losing balance when Vini plays, instead of playing 4 midfielders?



The important thing to me is the team.



I'd never hurt a team to benefit one guy.



When Vini is back and available in La Liga, I will make my decisions.



A coach has to do everything to… pic.twitter.com/WuQlzyrSaG — Madrid Zone (@theMadridZone) November 6, 2026

El portugués también explicó que no toma decisiones pensando únicamente en el siguiente compromiso. Su planificación contempla la acumulación de partidos, el estado físico de sus dirigidos y las alternativas disponibles dentro del plantel.

"En los dos últimos partidos de Champions ha jugado Vinicius, sí. Pero cuando vuelva a la normalidad y esté disponible, haré mi gestión. Como entrenador, no pienso partido a partido, también pienso en la secuencia de partidos que tenemos".

El respaldo al brasileño pese a sus últimas actuaciones

Lejos de cuestionar las condiciones del delantero, Mourinho defendió su capacidad para superar los momentos complicados. Incluso utilizó una comparación para explicar por qué las expectativas sobre el futbolista son diferentes a las que existen con otros integrantes del plantel.

"Un jugador malo será siempre malo por mucho que intentes, y un jugador bueno, en sus momentos malos, te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal", señaló.

El entrenador también hizo referencia al encuentro frente al AEK Atenas, donde Vinicius tuvo participación en la remontada del Real Madrid. Para el portugués, su actuación fue aceptable, aunque reconoció que la exigencia alrededor del brasileño es mucho mayor por el nivel que demostró anteriormente.

"Si llega a ser otro jugador y no Vinicius, el partido de Atenas se hubiera dicho que era un partido normal", explicó.

Una ausencia que condiciona sus planes

Vinicius no estará disponible para visitar al Valencia en Mestalla debido a la sanción que arrastra en LaLiga tras su expulsión frente al Villarreal. La situación le permitirá al entrenador continuar probando alternativas antes de volver a contar con él en la competencia doméstica.

Mourinho reconoció que el partido contra el AEK era una buena oportunidad para darle protagonismo y, al mismo tiempo, permitir que Arda Güler descansara. Su intención es encontrar el equilibrio entre las necesidades individuales y las exigencias colectivas, especialmente en un calendario que no ofrece demasiado margen para recuperar energías.

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRID | ARIS MESSINIS/GettyImages

El mensaje final de Mourinho para Vinicius

El entrenador también destacó el respaldo que recibe el brasileño dentro del vestuario y aseguró que sus compañeros mantienen la confianza en sus condiciones. No obstante, fue contundente al explicar que el momento de tomar decisiones exige anteponer los intereses colectivos.

El entrenador también destacó el respaldo que recibe el brasileño dentro del vestuario y aseguró que sus compañeros mantienen la confianza en sus condiciones. No obstante, fue contundente al explicar que el momento de tomar decisiones exige anteponer los intereses colectivos.

"Vamos con toda la creencia, pero a la hora de la verdad, que es la hora de decidir, el equipo tiene que estar por encima de cualquier jugador", concluyó.

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