Los 10 mejores bases en la historia de la NBA

Chris Paul anunció su retiro como jugador profesional y, aunque no pudo ganar un campeonato en 21 temporadas, el base dejó una huella y ha sido una inspiración para otros jugadores de la posición.

Paul, tras ser dejado en libertad por los Toronto Raptors, escribió una carta emotiva en la que agradece una carrera tan larga y un apoyo especial de los aficionados. "Esto ha sido todo. Mientras escribo esto, es duro realmente saber qué sentir. Pero por una vez no tengo la respuesta. Siento mucha felicidad y gratitud. Si bien este capítulo como jugador ha terminado, este deporte será siempre parte de mi ADN", dijo CP3.

El base de 40 años de edad había sido dejado libre por Los Angeles Clippers en diciembre, después de disputar 16 compromisos. Estaba promediando 2.9 puntos por partido, la cifra más baja de su carrera.

Después de haber anunciado que se retiraba de la actividad, los analistas comenzaron a analizar si Paul estaba entre los mejores 10 bases de la historia. A continuación, repasamos el conteo de la inteligencia artificial sobre este tema.

1. Magic Johnson

Johnson jugó toda su carrera para los Lakers | MPS-Imagn Images

Fue un jugador que marcó una época y cambió el juego gracias a la manera espectacular con que movía la pelota. A pesar de ser un jugador alto (2.06 metros), se desempeñó como base gracias a la movilidad que tenía y eso le hizo tener una ventaja sobre sus rivales de la posición. Terminó su carrera con 19.5 puntos, 7.2 rebotes, 11.2 asistencias por partido (Líder histórico en promedio de asistencias). Fue cinco veces campeón de la NBA con los Lakers, logró tres premios MVP y fue en 12 ocasiones al All-Star Game.

2. Stephen Curry

Si hablamos de tiradores, no hay uno mejor en toda la historia de la NBA, que Stephen Curry. Es otro de esos jugadores que cambió por completo el estilo de juego de la liga, con la preponderancia hacia los triples. En su carrera, exhibe 24.8 puntos, 4.7 rebotes, 6.4 asistencias y un 42.6% en triples. Ha sido campeón de la NBA en cuatro ocasiones, tiene dos MVP, es 10 veces All-Star y ha sido en dos oportunidades el máximo anotador de una temporada. Es una leyenda de los Golden State Warriors.

3. Oscar Robertson

Robertson parecía un adelantado a su época, en los años 60, demostrando velocidad, buena defensa y un excelente tiro de media y larga distancia. En su larga trayectoria en la liga, dejó promedios de 25.7 puntos, 7.5 rebotes y 9.5 asistencias. En cuanto a premios se refiere, fue una vez campeón de la NBA, una vez MVP, en 12 ocasiones All-Star, y en 9 oportunidades apareció en el Primer Quinteto All-NBA, además de su premio al Rookie del Año

.

4. Isiah Thomas

Thomas fue clave en la época dorada de los "Bad Boys" de los Detroit Pistons. Era un base muy explosivo, con mucha velocidad e inteligencia para hacer jugar a sus compañeros. En su carrera, dejó 19.2 puntos, 3.6 rebotes y 9.3 asistencias. En cuanto a premios, el base dejó dos campeonatos de la NBA, 1 MVP de las Finales, 12 juegos All-Star y en tres ocasiones estuvo en el quinteto All-NBA.

5. John Stockton

John Stockton hizo del pase un arte en su carrera en la NBA, como pieza fundamental de los Utah Jazz, equipo en el que hizo pareja con Karl Malone. Es líder histórico en asistencias y robos y dejó una línea ofensiva de 13.1 puntos, 10.5 asistencias y 2.2 robos por compromiso. Fue 10 veces All-Star, 11veces All-NBA, 5 veces All-Defensive, y en 9 ocasiones lideró la liga en asistencias. Su visión de juego era única y el movimiento de balón era su manera de influir en los resultados de su equipo.

6. Chris Paul

A pesar de no haberse despedido con un anillo, que era lo que tanto quería, la carrera de Paul es una de las mejores entre los bases que han pisado los tabloncillos de la NBA. Era una combinación entre un buen pasador y un anotador, lo que le daba la oportunidad de destacar en ambas facetas. En su carrera, dejó 17.5 puntos, 4.5 rebotes, 9.3 asistencias y 2.1 robos. Sus premios hablan por sí solos: 12x All-Star, 11x All-NBA, 9x All-Defensive, Rookie del Año, 5x Líder en Asistencias.

7. Steve Nash

El canadiense era energía pura y una combinación letal entre capacidad para anotar y asistencias para sus compañeros. Eso le permitió dominar la liga y ser dos veces MVP. En su carrera, dejó 14.3 puntos, 3.0 rebotes, 8.5 asistencias y un 42.8% en triples. Fue 8 veces All-Star, 7 veces All-NBA, 5 veces líder en asistencias. Es una leyenda de los Phoenix Suns y Dallas Mavericks. Terminó su carrera con los Lakers.

8. Jason Kidd

Era inteligencia pura. El base que más hacía jugar a sus compañeros. Todos los entrenadores que lo dirigieron destacaban la capacidad que tenía para leer el juego y saber lo que necesitaba su equipo, sobre todo en los momentos de apremio. Terminó su carrera con promedios de 12.6 puntos, 6.3 rebotes, 8.7 asistencias y 1.9 robos. Sus premios fueron impresionantes: 10x All-Star, 6x All-NBA, 9x All-Defensive, 5x líder en asistencias.



9. Jerry West

West fue tan influyente en la liga que la silueta del actual logo de la NBA es de un retrato suyo. Fue leyenda de los Lakers y un ícono total para la organización, primero como jugador, luego como entrenador y también como gerente. Dejó 27.0 puntos, 5.8 rebotes y 6.7 asistencias en su carrera. Es el único jugador que ha ganado un MVP de las finales, siendo del equipo perdedor. En 14 ocasiones fue All-Star y estuvo en 10 oportunidades en el primer quinteto All-NBA.



10. Russell Westbrook

Russell Westbrook es considerado uno de los bases más explosivos de la historia, aunque ha jugado otras posiciones. Todavía se mantiene activo y es un jugador que sabe acoplarse muy bien al rol que le encomiendan. Tiene 21.7 puntos, 7.1 rebotes y 8.1 asistencias por partido en su carrera. Tiene su vitrina llena: MVP, 9x All-Star, 9x All-NBA, 2x Máximo Anotador, 3x Líder en Asistencias, Récord de Triple-Dobles..





