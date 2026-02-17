Los 10 mejores reboteadores en la historia de la NBA

Wilt Chamberlain promedió en su carrera 22.9 rebotes por partido, lo que habla de la capacidad que tenía para dominar los tableros. Es el jugador con más rebotes de por vida en la NBA, un renglón que parece poco valorado en la era moderna.

Tomar un rebote no es cosa fácil. Hay que tener la capacidad de anticiparse a la trayectoria de la pelota, la movilidad para colocar el cuerpo cerca del aro a pesar del defensor y la intuición que solo las estrellas pueden tener.

A Chamberlain le dio para ganar dos campeonatos en la liga, ganar 4 premios MVP, 11 títulos de máximo reboteador y también el Novato del Año que consiguió en la temporada de 1960.

Otros han querido alcanzar su marca de 23.924 rebotes, pero será algo complicado con las reglas actuales y la manera de jugar en el presente. A continuación, repasamos a los 10 máximos reboteros en la historia de la liga.

10. Kevin Garnett (14.662 rebotes)

A Garnett le apodaban "El Cuervo", por su capacidad reboteadora. Fue un jugador que marcó una época en la liga, sobre todo con los Minnesota Timberwolves, con los que pasó 14 años. Ganó el campeonato de la NBA en 2008, fue una vez MVP, una vez Defensor del Año y en cuatro oportunidades terminó como el máximo reboteador de una temporada. A pesar de que no era un centro natural, ya que se desempeñaba como ala pívot, su capacidad para intuir hacia donde iba el balón le hizo estar en este ranking.

9. Robert Parish (14.715 rebotes)

Robert Parish tiene el récord de más partidos jugados en la historia de la NBA, con 1.601 compromisos. Eso le permitió tener longevidad y ser parte de este conteo. En lo que mejor destacaba en la cancha, era en su capacidad para tomar rebotes, jugar de espaldas al aro y repartir uno que otro bloqueo. Ganó tres títulos con los Boston Celtics y uno con los Chicago Bulls. Fue 9 veces All Star y como todos los otros miembros de este ranking, es miembro del Salón de la Fama de la NBA.

8. Karl Malone (14.968 rebotes)

Es considerado uno de los mejores pívots de todos los tiempos, que hizo de todo para ganar con los Utah Jazz pero Michael Jordan y los Chicago Bulls se lo impidieron. Entre sus facetas más destacadas en la cancha estaba su instinto reboteador. Era un anotador muy completo, pero también ayudaba en el plano defensivo. En total tomó 14.968 rebotes, fue dos veces MVP y 14 veces All Star. Se despidió de la liga sin poder ganar un campeonato, la única mancha en su carrera.

7. Tim Duncan (15.091 rebotes)

Otro miembro del Salón de la Fama de la NBA, que se destacó por su presencia en la pintura. Formó parte de equipos históricos en los San Antonio Spurs, pero mucha gente recuerda su primera etapa en la liga, cuando coincidió con David Robinson y se ganaron el apodo de las "Torres Gemelas". Ganó 5 títulos, fue 2 veces MVP, 3 veces MVP de las Finales y 15 veces elegido en el Mejor Quinteto Defensivo.

6. Elvin Hayes (16.279 rebotes)

Hayes destacó en la liga por ser un jugador defensivo, con grandes capacidades en el rebotes y con un gran juego de espaldas al tablero. Ganó un título en 1978 con los Bullets, fue 12 veces All-Star y logró dos títulos de máximo reboteador. En su carrera, dejó un gran promedio de 12.5 rebotes por partido y tomó 16.279 en total.

5. Artis Gilmore (16.330 rebotes)

Gilmore era un artista cuando se trataba de rebotes. En su carrera tomó 16.330 veces el balón después de tocar el aro o el tablero y esa fue su carta de presentación que lo llevó a ser elegido al Salón de la Fama de la NBA. Fue un pívot dominante, de 2.18 metros de estatura, que destacó en las décadas de los 70 y 80. Fue cinco veces All Star, una vez MVP, ganó un título de la NBA y se retiró con el mejor porcentaje en tiros de la historia.

4. Kareem Abdul-Jabbar (17.440 rebotes)

Kareem Abdul-Jabbar es considerado en la discusión sobre el mejor jugador en la historia de la NBA. Es el segundo jugador con más puntos anotados después de LeBron James y en cuanto a rebotes se refiere, está en el cuarto lugar con 17.440. Ganó seis títulos de la liga, uno con los Bucks y cinco con los Lakers, en su recordada etapa de compañero de Magic Johnson. Tiene el récord de más premios MVP de la liga con seis.

3. Moses Malone (17.834 rebotes)

Era un rebotero natural, pero también un anotador élite. Tomó 17.834 rebotes en su carrera, en sus grandes años con los 76ers. Anotó 27.409 puntos en su carrera y se le recuerda por ser clave en los momentos difíciles, sobre todo en el cierre de los partidos. Esa capacidad para anotar lo llevó a ser 13 veces All-Star, campeón en 1983 con los 76ers y también a lograr 3 MVP de la liga. Su fuerza imparable en los tableros lo hacían muy difícil de defender en los 80.

2. Bill Russell (21.620 rebotes)

Otro de esos jugadores que entra en la discusión sobre el mejor jugador de la historia. En cuanto a rebotes, Russell logró 21.620, para un promedio de 22.5 por encuentro. Tiene el récord del jugador con más títulos en la liga, con los 11 que coleccionó. Es ícono de los Boston Celtics y toda una leyenda de la NBA. Ganó 5 veces el MVP y 4 títulos de máximo reboteador.

1. Wilt Chamberlain (23.924 rebotes)

El amo y señor de los tableros en la historia de la NBA es Wilt Chamberlain. Tiene el récord también en promedio por partido, con 22.9. También logró la marca de más rebotes en un partido, con los 55 que tomó contra los Boston Celtics de Bill Russell. Era muy ágil y tenía y una capacidad atlética que no podía ser igualada por nadie en la liga. Fue 4 veces MVP, logró 11 títulos de máximo reboteador y levantó el trofeo al Novato del Año (1960).

Más noticias sobre NBA