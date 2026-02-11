Los 10 momentos históricos del Juego de Estrellas de la NBA

El Juego de Estrellas de la NBA ha sido parte de la cultura del baloncesto por muchos años, con momentos icónicos que han marcado generaciones. Desde el salto de Michael Jordan desde la línea de libres en 1988 o el regreso triunfal de Magic Johnson en 1992, hay episodios únicos que marcan la historia de la liga.

Este 2026 tendremos otra edición del evento, que tendrá un toque internacional, con la participación del Team World, conformado por jugadores no nacidos en los Estados Unidos. Se jugará este fin de semana del 13 al 15 de febrero, en un escenario impresionante.

El Intuit Dome de Los Angeles, la casa de los Clippers, será el escenario del duelo de luminarias. Es un recinto de 18.000 asientos, inaugurado en 2024, que cuenta con ventajas tecnológicas que ningún otro pabellón puede ofrecer en la NBA.

La historia se seguirá escribiendo, pero para conocerla, hay que repasar los momentos más icónicos de este clásico. A continuación, repasamos 10 momentos memorables del Juego de Estrellas de la NBA.

10. Los Gasol en 2015

Hubo un momento icónico en 2015, que dejó muy orgullosos a los seguidores del baloncesto español. Los hermanos Gasol, Pau y Marc, tuvieron el honor de hacer el salto inicial del Juego de Estrellas de ese año, como muestra de las capacidades que tenían ambos catalanes. Fue un duelo especial, en el Madison Square Garden de Nueva York, que dejó claro el nivel del baloncesto internacional.

9. Wilt Chamberlain imparable en 1962

Wilt Chamberlain estableció un récord en Juego de Estrellas en 1962, con sus 42 puntos. Era una época en la que todavía no existía la línea de los tres puntos, pero el mejor jugador de la NBA por aquel entonces no necesitaba de los lanzamientos desde la larga distancia para dominar en este duelo de figuras. Esa marca se mantuvo por 55 años, hasta que Anthony Davis logró quebrarla al anotar 52 puntos en 2017.

8. Larry Bird y su pregunta en 1988

Larry Bird era un tipo que estaba muy seguro de sus capacidades y en 1988, encendió la polémica con una pregunta a sus compañeros. "¿Quién va a quedar segundo?", dijo entrando al vestuario, antes de la competencia de triples de la NBA. Ganó el concurso sin quitarse la indumentaria de calentamiento de los Boston Celtics. Es considerado uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos en la liga.

7. Homenaje a Kobe Bryant en 2020

En el 2020, tras la trágica muerte de Kobe Bryant el 26 de enero de 2020 en un accidente aéreo, la liga realizó un sentido homenaje a la leyenda de Los Angeles Lakers en el Juego de Estrellas en Chicago. La NBA anunció en ese momento que el premio al MVP llevaría su nombre y cambió el formato del juego a una puntuación objetivo. En ese duelo, en el último cuarto, se vio uno de los niveles más altos de baloncesto competitivo, gracias al formato de llegar a un objetivo de puntos. Hubo sentidas palabras de grandes personalidades en honor a Bryant y su familia.

6. Adiós, su majestad Michael Jordan

En 2003, el Juego de Estrellas de la NBA es recordado por ser el último de Michael Jordan, quien se despidió ese año del baloncesto profesional, como miembro de los Washington Wizards. El duelo ante Kobe Bryan fue uno de los más espectaculares en la carrera de Jordan. Recibió distintos homenajes ese día, pero más allá de eso, sus compañeros demostraron todo el cariño y admiración que le tenían.

5. Allen Iverson y su remontada

En 2001, Allen Iverson dejó claro que había que mostrar intensidad en el Juego de Estrellas. El escolta y la Conferencia del Este perdían por 21 puntos, pero todo estaba preparado para el espectáculo de uno de los bases más explosivos de la historia. El base anotó 15 de sus 25 puntos en el último periodo para liderar una remontada épica (111-110). Es una de las hazañas de las que todavía se habla cuando se mencionan los momentos mágicos del All Star Game.

4. Kobe Bryant y su primer Juego de Estrellas

En 1998 y con 19 años de edad, Kobe Bryant disputó su primer Juego de Estrellas, siendo el titular más joven en la historia. Pero lo que más recuerda la gente es el reto que le hizo a Michael Jordan en pleno partido, cuando el jugador de los Bulls estaba en el momento cúspide de su carrera, con cinco títulos en su poder. Siempre hubo un gran respeto y admiración entre ambos y Bryant declaró en varias oportunidades que Jordan siempre fue su ídolo y ejemplo a seguir.

3. Vince Carter y su codo en el aro

Los amantes de los concursos de volcadas no pueden olvidar la exhibición de Vince Carter en el 2000, cuando pertenecía a los Toronto Raptors. Es considerada la mejor actuación en este tipo de competencias, desafiando las alturas con una clavada que quedó marcada en la historia. El astro dio un giro de 360 grados y terminó clavando la pelota y colocando su codo dentro del aro.

2. Michael Jordan desde la línea de libres

Michael Jordan, en su casa, en 1988, hizo una de las clavadas más icónicas de su carrera, saltando desde la línea de libres en el concurso de mates de esa temporada. Empezaba su historia con los Chicago Bulls y ya era visto como una estrella dentro de la liga. Jordan tuvo grandes hazañas en los concursos de volcadas, pero esta fue la más impresionante. En esa ocasión, derrotó en la final a Dominique Wilkins, quien era el favorito para ganar el desafío.

1. El regreso de Magic Johnson

Magic Johnson tuvo un obligado retiro de las canchas, tras anunciar que había contraído VIH, una penosa enfermedad. Sin embargo, los aficionados votaron para que el base de los Lakers jugara en Orlando. Magic jugó su mejor versión del All Star Game, encestando un triple frente a Isiah Thomas y Michael Jordan. Se llevó el MVP y el reconocimiento de todos los aficionados.

