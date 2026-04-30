3 Big Three que pueden formar los Lakers la próxima temporada con Luka Doncic

Más allá de cómo termine la participación de Los Angeles Lakers en estos Playoffs de la NBA, hay una realidad que parece imposible de discutir dentro de la afamada organización: Luka Doncic será la piedra angular del proyecto para la próxima temporada.

La sonada franquicia necesita comenzar a pensar en una transición deportiva y comercial que garantice competitividad inmediata, pero también estabilidad a largo plazo. Y en ese escenario, el genio esloveno aparece como el rostro ideal para liderar una nueva era.

Asimismo, la situación de LeBron James obliga a la directiva a mirar el panorama con pragmatismo, pues el legendario alero llegará a los 42 años durante la próxima campaña, edad que naturalmente abre interrogantes sobre continuidad, carga física y aspiraciones personales; mientras que Austin Reaves también probará la agencia libre en vías de conseguir un contrato impensado hace algún tiempo.

De ese modo, en el Crypto.com Arena tendrán que decidir si apuestan por continuidad o si utilizan sus activos para construir un nuevo Big Three alrededor de Doncic. A continuación, tres opciones distintas para acompañar al ex astro de Dallas Mavericks en la 2026/2027.

3. Doncic-James-Reaves

La primera posibilidad es mantener una estructura relativamente similar a la actual. Aunque muchos creen que King James dejará de vestir de púrpura y oro en julio, diversos reportes apuntan a que no sería extraño verlo regresar con un pacto más bajo, permitiendo flexibilidad salarial para reforzar el roster.



Bajo este panorama, AR15 seguiría siendo parte central del núcleo, firmando un nuevo acuerdo y cercano a los 200 millones de dólares por cinco zafras; un movimiento que representaría una fuerte inversión, pero también una apuesta lógica considerando su evolución. Este tridente gozaría de ventajas claras: continuidad, química y conocimiento mutuo.

2. Doncic-Antetokounmpo-LaVine

La alternativa más agresiva sería buscar a Giannis Antetokounmpo. Si Los Angeles realmente quisiera construir un nuevo super equipo, debería desprenderse de piezas importantes, con Reaves como el principal activo en un sign and trade hacia Milwaukee Bucks.



De cualquier manera, el arribo del Greek Freak transformaría completamente la identidad de la escuadra de Hollywood, ya que su dupla con el balcánico luciría devastadora, a lo que habría que sumar

al escolta Zach LaVine, dos veces All Star, como complemento ofensivo, considerando que los Sacramento Kings parecen dispuestos a moverlo para liberar estructura económica y reorganizar su nómina.

1. Doncic-Antetokounmpo-James

Si existe un escenario capaz de dominar la conversación de toda la NBA es éste. Efectivamente, un Doncic-Antetokounmpo-LeBron en el mismo club sería una combinación histórica, dado que no sólo representaría talento elitista en tres posiciones diferentes; también una mezcla generacional pocas veces vista.



Wonder Boy como presente y futuro, Giannis en plan de fuerza dominante en plenitud y el Rey en su papel de figura legendaria capaz de elevar prestaciones en partidos importantes.

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