3 centros que pueden firmar los Lakers para sustituir a Deandre Ayton

Deandre Ayton se quejó del rol que tiene en Los Angeles Lakers este año, en su primera campaña con el conjunto californiano. A pesar de que está siendo productivo para el equipo, tiene los peores promedios de su carrera, debido a que es la cuarta opción ofensiva del club.

Ayton promedia esta temporada 13.0 puntos por juego (el más bajo average de su carrera), con 8.4 rebotes (también el más bajo) y 0.9 bloqueos. Sabe que en cualquier otra organización podría tener mayor protagonismo y no estar a la sombra de jugadores como Luka Doncic y LeBron James.

En los Portland Trail Blazers y en los Phoenix Suns tenía un papel más protagónico, pero en los Lakers es más complicado. De hecho, esta semana se quejó, haciendo comparaciones de su juego con un jugador de rol.

“Están tratando de convertirme en Clint Capela”, dijo Ayton sobre el jugador de los Houston Rockets, que acostumbra a tener un rol defensivo. “¡Yo no soy ningún Clint Capela!”.

Con este panorama, la duración de la relación entre Ayton y los Lakers podría ser poca. El pívot tiene contrato por una campaña más a cambio de 8.1 millones de dólares. Sin embargo, es una opción de jugador, así que se puede convertir en agente libre si él lo desea.

Si esto pasa, los Lakers tendrían que buscar un centro en el mercado. Ya saben lo que es jugar sin un jugador natural de la posición cinco y no quieren volver al pasado.

A continuación, repasamos tres opciones viables para los Lakers si Ayton decide convertirse en agente libre después de esta temporada.

1. Nikola Vucevic

En julio de este año, Nikola Vucevic se convertirá en agente libre y es un centro ideal para los Lakers. Su juego de espaldas al aro, tiro de media y larga distancia y su experiencia le vienen muy bien a los Lakers. Es un centro mucho más costoso que Ayton, ya que este año gana 20 millones de dólares con los Boston Celtics. Sin embargo, los Lakers tendrán espacio salarial para maniobrar ya que LeBron James será agente libre y lo más probable es que no continúe en el club. El europeo promedio 16.6 puntos y 8.8 rebotes por partido en su décimo quinta temporada en la NBA.

2. Brook Lopez

El costo de Lopez es similar al de Ayton y desde hace un buen tiempo ha sido vinculado con los Lakers. Está en la última temporada de su contrato con los Clippers, así que solo tendría que cambiar del Inutit Dome al Crypto.com Arena del conjunto de los Lakers. La experiencia la tiene, la capacidad reboteadora también y es un jugador que no se va a quejar del rol que le pongan. Promedia 7.1 puntos y 2.9 rebotes con los Clippers en 51 encuentros en esta temporada.

3. Robert Williams III

Robert Williams III también ha sido vinculado con los Lakers desde hace un buen tiempo. El interno de 28 años de edad terminará su acuerdo con los Portland Trail Blazers al finalizar esta campaña. Es un pívot muy físico, de grand defensa y con un buen aporte en ofensiva que puede ayudar al equipo de Redick. Promedia 6.5 puntos y 6.5 rebotes esta temporada, su octava en la NBA.

