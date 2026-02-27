Deandre Ayton se queja de su rol en los Lakers: "Intentan convertirme en Clint Capela y no soy Clint Capela"

Deandre Ayton ha estado jugando su mejor baloncesto en los últimos encuentros de los Lakers, siendo un jugador productivo en ofensiva y dedicado en la defensa. Sin embargo, el pívot no se siente satisfecho con el rol que ha recibido en el equipo dirigido por JJ Redick.

Esta semana, en la derrota contra el Orlando Magic, Ayton terminó con 21 puntos y 13 rebotes, fallando solo tres de sus 11 tiros de campo. Fue un partido redondo para el interno, cortando bien hacia el aro, ayudando a sus compañeros con cortinas y defendiendo la pintura.

Según su perspectiva, Ayton quiere que eso suceda cada noche. Sin embargo, los roles ofensivos en los Lakers son primero Luka Doncic, segundo LeBron James, tercero Austin Reaves y cuarto el que se quiera sumar.

“Están tratando de convertirme en Clint Capela”, dijo Ayton después del partido. “¡Yo no soy ningún Clint Capela!”.

Capela era un jugador llamado al trabajo sucio, en la época de James Harden en los Houston Rockets. Mientras la "Barba" se llevaba todos los créditos, Capelas hacía de todo para ser productivo para su equipo.

Es evidente que Ayton está frustrado ya que quiere mayor protagonismo, como lo tenía antes en los Portlan Trail Blazers o en los Phoenix Suns. Sin embargo, en un equipo competitivo como los Lakers, su personaje es secundario.

Los Lakers tuvieron problemas la temporada pasada en la pintura con Jaxson Hayes. De hecho, en la postemporada el equipo cambió a un quinteto bajo, jugando muchas veces con LeBron James como puesto cuatro y con Rui Hachimura como centro.

Deandre Ayton expressed his frustration with his role in LA after the Lakers’ loss vs. the Magic 😳 pic.twitter.com/D5BXsDSuzW — Yahoo Sports (@YahooSports) February 26, 2026

A pesar de que el equipo mostró una versión mejorada de su ofensiva con ese quinteto, en defensa dejaban muchos espacios que eran explotados por los rivales. Con la llegada de Ayton, eso pudo cambiar, pero parece que el interno no está dispuesto a solo ser un jugador defensivo.

Su físico le ha permitido dominar los tableros y promediar un doble-doble en cada temporada de su carrera. En teoría, Ayton ofrece todo lo que los Lakers quieren en un pívot. Para muchos, es una versión mejorada de Capela, aunque a Ayton no le guste esa comparación.

Ayton promedia esta temporada 13.0 puntos por juego (el más bajo average de su carrera), con 8.4 rebotes (también el más bajo) y 0.9 bloqueos. Para los Lakers ha sido un gran fichaje, para Ayton quizás ha sido un retroceso.

Más contenido de Los Angeles Lakers