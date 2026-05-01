3 entrenadores que podrían sustituir a JJ Redick si los Lakers pierden la serie ante los Rockets

JJ Redick no quiere convertirse en el primer entrenador en la historia de la NBA que desperdicia un 3-0 arriba en una serie de playoffs. Los Lakers han perdido dos partidos consecutivos y este viernes intenrarán dar la estocada final en Houston, ante unos Rockets que quieren hacer historia.

Los Lakers tienen todavía la ventaja de localía y caer en el sexto encuentro obligaría a la mudanza de la serie para el séptimo y decisivo encuentro el domingo, en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

En dado caso que los Lakers no consigan avanzar a las semifinales de conferencia, donde esperan el Oklahoma City Thunder, seguramente existiría un cambio radical en la plantilla y, sobre todo, en su cuerpo técnico.

Los Lakers son el segundo equipo más ganador en toda la historia de la NBA con 17 títulos y es una de las franquicias más importantes de la liga. Entrar en los libros de récords pero de forma negativa es algo que podría acabar con el puesto de Redick.

Si eso ocurre, hay que pensar en un nuevo entrenador para la franquicia angelina. A continuación, tres nombres que pueden tomar el equipo a partir de la próxima campaña.

1. David Adelman

El hijo de la leyenda de la NBA, Rick Adelman, parece haber cumplido su etapa como asistente de los Denver Nuggets. La eliminación del equipo en primera ronda ante los Minnesota Timberwolves hace pensar que Adelman debe buscar su propio camino como entrenador y los Lakers es un proyecto que seduce a cualquiera. Adelman es experto en sistemas de movimiento de balón y cortes y eso beneficiaría a Luka Doncic, quien es la figura principal del equipo.

2. Sean Sweeney

La buena campaña de los San Antonio Spurs, equipo que ya está clasificado a las semifinales de conferencia, es virtud tanto de sus jugadores como de su cuerpo técnico. En ese sentido, Sean Sweeney, el asistente del entrenador Mitch Johnson. Sweeney es de la escuela de Gregg Poppovich y ese estilo europeo también puede beneficiar el juego perimetral de los Lakers, con Doncic como actor principal. Es también considerado como un experto defensivo que ayudaría mucho a los Lakers a cuidar su tablero.

3. Steve Kerr

Steve Kerr parece no renovar con los Golden State Warriors y muchos ven al veterano de 60 años de edad dirigiendo a otra franquicia el próximo año. Kerr es bien visto en California, ganó cuatro campeonatos como estratega y tiene 9 en total si se cuenta su etapa como jugador. Los Lakers necesitan un ganador y Kerr cumple todos los requisitos para dirigir a una franquicia histórica.

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