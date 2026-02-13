JJ Redick anuncia cuándo Luka Doncic volverá a jugar con los Lakers

Pese a la ausencia de Luka Doncic, JJ Redick no tuvo problemas para encontrar la fórmula que le permitiera a Los Angeles Lakers superar sin problemas a Dallas Mavericks 124x104 la noche del jueves.

Es que LeBron James, Rui Hachimura y Austin Reaves se combinaron para 67 puntos, maquillando de alguna forma la baja del genio esloveno, quien ya acumula cuatro partidos seguidos sin accionar a raíz de su sonada lesión en el tendón de la corva.

Doncic había sufrido las molestias durante la victoria de Lakers frente a Philadelphia 76ers el pasado 5 de febrero, abandonando el choque en los minutos finales de la primera mitad, antes de ser descartado para regresar en el complemento debido a dolores en la parte posterior de la pierna izquierda.

Tras aquel cotejo, el propio entrenador en jefe de los angelinos explicaba a los medios la situación del líder anotador de la actual zafra de NBA: "No se sentía lo suficientemente bien como para volver al juego. Tampoco el personal médico lo veía bien, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión; sólo es una molestia en el tendón de la corva".

JJ Redick cree que Luka Doncic volverá pronto a la actividad con los Lakers | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Eso sí, Redick lució mucho más optimista luego de la victoria ante los Mavs, al punto que respondió lo siguiente cuando la prensa que cubre a los Lakers le preguntó sobre la posible vuelta de Luka a la duela. "Debería estar bien después del receso del Juego de las Estrellas (domingo)", reveló.

Incluso, el periodista Brian Windhorst acotó que la idea del base balcánico es cuanto menos disputar algunos minutos en el clásico de mitad de campaña, este domingo en el Intiut Dome de Inglewood.

"Luka sigue progresando en su rehabilitación y espera poder participar en el Juego de las Estrellas con el Team World", citó Windhorst. De hecho y a diferencia de otras luminarias como Stephen Curry, Shai-Gilgeous Alexander y Giannis Antetokounmpo, todos lesionados, Doncic en ningún momento ha comunicado que no dirá presente en el evento en el que dos combinados de astros estadounidenses rivalizarán contra el Equipo del Mundo.

Por otro lado, el armador europeo resultó seleccionado por sexta ocasión, y de titular, al All-Star, gracias a que, además de comandar la liga en anotación (32.8 puntos de media), reúne 7.8 rebotes, 8.6 asistencias y un buen 35.5% en triples a lo largo de 42 desafíos en su primer ejercicio completo con los del sur de California.

