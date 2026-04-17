3 equipos contendores al título que podrían adquirir a Ja Morant en un cambio con los Grizzlies

Para nadie es un secreto que los Memphis Grizzlies estarán dispuestos a escuchar propuestas por Ja Morant en la temporada baja. De hecho, ya lo hicieron antes del pasado deadline de la NBA, el 5 de febrero.

Incluso, un reporte del periodista Tim MacMahon indicó tiempo atrás que varias franquicias de la elitista competición han mostrado interés en el base que ha sido seleccionado a dos Juegos de Estrellas, mientras que directivos de otros equipos consideran que Memphis priorizaría elecciones del draft y talento joven como piezas principales en cualquier negociación.

Dicha revelación tiene coherencia, recordando que los Grizzlies ya cambiaron a la que era su otra figura reciente, Jaren Jackson Jr., al Utah Jazz, así que intentarían empezar de cero y deshacerse de un Morant al que le quedarán dos años de contrato, a partir de la 2026/2027, y 87 millones de dólares por cobrar.

En consecuencia, Sports Illustrated analizará mediante una lista a tres entidades con potencial para salir campeonas en la venidera zafra, y en las que encajaría, a raíz de diversos factores, el incluido en dos All-NBA, al margen de no haber accionado desde finales de enero por una lesión de codo.

3. Miami Heat

Ya eliminado en el propio Play-In, el quinteto del sur de Florida siempre aparece cuando hay luminarias disponibles, y aunque Tyler Herro ha vuelto a rendir a buen nivel a pesar de aparecer tras una larga lesión, su contrato termina en 2027, lo que facilitaría su nombre en un traspaso, junto a próximos picks, por G12.



Efectivamente, la idea de ver al Novato del Año en la 2019/2020 con el Heat es muy atractiva puesto que estaría rodeado de una cultura competitiva, una gerencia agresiva y piezas de alto calibre, dando argumentos para que dicha organización pelee en la Conferencia Este.

2. Brooklyn Nets

Los neoyorquinos parecen decididos a obtener una figura mediática que vuelva a colocarlos en el mapa. Hay que recordar que una vez concluida la era "Durant–Irving–Harden", el proyecto perdió identidad, motivo por el que Morant encajaría perfectamente en el papel de nuevo rostro del club. Por otro lado, Brooklyn dispone de un elemento clave llamado Michael Porter Jr., ascendente tirador y con potencial de estrella.



El problema del ex Denver Nuggets es que ostenta un acuerdo que expira en 2027, trayendo consigo que puede formar parte de cualquier transacción, a los Grizzlies u otra escuadra. Eso sí, en Tennessee no aceptarían al alero de 27 años si no es a través de un sign and trade (al menos tres campañas por reglamento), sumado a alguna futura ronda del draft.

1. Los Angeles Clippers

En el ultra moderno Intuit Dome demostraron que quieren reconstruirse al salir a mediados de curso de los contratos de James Harden e Ivica Zubac, en tanto que evaluarán ofertas por Kawhi Leonard este verano.



Por todo ello, e indistintamente de si La Garra ingresa en el paquete a Grizzlies, se marcha a otro lugar o continúa en Inglewood para el último año de su pacto, los Clippers verían con buenos ojos incorporar una luminaria mediática y todavía joven (26 años) como Morant, más allá de que tendrían que hilar fino ante tan polémico jugador.

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